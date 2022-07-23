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TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Erzurum il başkanlığı ziyaretinde konuştu:

23.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yunanistan, sınırlarımıza silah yığıyor, kara sularımızı, hava sahamızı ihlal ediyor. Yunan Başbakanı ABD Kongresinde konuşuyor, Kıbrıs’ın tamamını istiyor. Bu kötü komşuluk ve düşmanlık TDP olarak bizi rahatsız etti"

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Erzurum il başkanlığı ziyaretinde konuştu:

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'ın Türkiye sınırına silah yığdığını ifade ederek, "Kara sularımızı, hava sahamızı ihlal ediyor. Yunan Başbakanı ABD Kongresinde konuşuyor, Kıbrıs’ın tamamını istiyor. Bu kötü komşuluk ve düşmanlık TDP olarak bizi rahatsız etti." dedi.

Sarıgül, partisinin Erzurum il başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünde kentte olmaktan büyük gurur ve onur duyduğunu söyledi.

Erzurum Kongresi'nin manda ve himayenin kesin bir şekilde reddedildiği kongre olduğuna işaret eden Sarıgül, "TDP bu anlayışın devamıdır ve Malazgirt’ten Kocatepe’ye 'tam bağımsız Türkiye' diyen bir partidir. TDP, ne Amerika ne Rusya ne Çin, 'her şey Türkiye için' diyen bir partidir." diye konuştu.

Sarıgül, Yunanistan'ın tutumuna değinerek, şunları kaydetti:

"Yunanistan, sınırlarımıza silah yığıyor, kara sularımızı, hava sahamızı ihlal ediyor. Yunan Başbakanı ABD Kongresinde konuşuyor, Kıbrıs’ın tamamını istiyor. Bu kötü komşuluk ve düşmanlık TDP olarak bizi rahatsız etti. Genel Sekreterimiz Sayın Teoman Mutlu’yla Atina’ya gittik ve Yunan Parlamentosu'nun önünde Türk bayrağı açarak Yunanistan Başbakanı'nı uyardık. 'ABD’nin oyununa gelmeyelim. Ege Denizi barış denizi olsun. Bütçelerimizi silaha değil, çocuklarımıza harcayalım' dedik. Ne yazık ki Yunanistan, ABD’nin arkasına saklanıp bize meydan okumaya devam ediyor. Yunanistan, siz bizim dengimiz değilsiniz ki düşmanımız olasınız. Biz hapşırsak siz nezle olursunuz, bizden uzak durun. Gidin kumda oynayın."

ABD'ye F-16 konusunda tepki gösteren Sarıgül, "Ey ABD, egemenlik haklarımızı hiçe sayacaksan, al F-16’nı başına çal. Kocatepe’de, Dumlupınar’da ve Kıbrıs’a çıkarma yaparken F-16’mız mı vardı." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, TDP'nin ana görüşünün ekonomik milliyetçilik olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ekonomik milliyetçilik, önce Türkiye kazanacak anlayışıdır ve kendi kendine yetmek demektir. Biz iktidara geldiğimizde malımıza, mülkümüze, ürünlerimize, hayvancılığımıza sahip çıkacağız. Ben ülkemin dört bir köşesini gezen bir siyasetçiyim. Halkımız kavga değil, çözüm ve yarasına merhem istiyor. TDP, kavga değil, çare partisidir, çözüm önerileri getiren partidir. Biz TDP olarak, ülkemizi hukukun üstünlüğü ve demokrasi içinde yönetiriz. Ekonomiyi ehil ellere teslim eder ve bu ellere müdahale etmeyiz. Giderlerimizi kısarız. Bütçeyi üreticiye, emekçiye, emekliye, esnafa ve KOBİ’lere harcar, halkımızı rahatlatırız. Biz kimseyi aç ve açıkta bırakmayız. Çalışmak isteyen hiç kimseyi işsiz bırakmayız."

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Mustafa Sarıgül türkiye değişim partisi

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