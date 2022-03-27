YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin il kongresinde konuştu:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin il kongresinde konuştu:

27.03.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Buradan söz veriyorum, Türkiye'mizin daha fazla kazanması için çiftçilerimize başta pamuk olmak üzere alım garantisi veren parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olacaktır"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Buradan söz veriyorum, Türkiye'mizin daha fazla kazanması için çiftçilerimize başta pamuk olmak üzere alım garantisi veren parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olacaktır." dedi.

Sarıgül, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda, partisinin Şanlıurfa 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir ayı geride bıraktığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hırsından yararlanarak, Rusya'yı tuzağa düşürdüğüne dikkati çeken Sarıgül, şöyle devam etti:

"Korona olup kimseyi yanına yaklaştırmayan Putin, binlerce genci ne yazık ki ölüme doğru gönderiyor. Şehirler bombalanıyor, çocuklar ölüyor, bir ülke adeta mahvoluyor. ABD Başkanı Biden, soğukkanlı bir vicdansızlık içinde adeta seyrediyor. ABD Başkanı Biden, Polonya'da 'demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız, özgürlük için bir savaş başladı' dedi. Ben de Şanlıurfa'dan ABD Başkanı'na sesleniyorum, ABD Başkanı Biden efendi, sizin ayağınızı bastığınız yerde ot bitmez, demokrasiyi, özgürlükleri savunmak ABD'ye mi kaldı? Rusya demokrasiyi boğuyor diyorsunuz, Rusya'da demokrasinin olmadığını herkes biliyor, ey ABD Başkanı Biden dünya sizi biliyor. 'Demokrasi' diyerek nereye gittiyseniz arkanızda enkaz ve yüz binlerce ölü bıraktınız. ABD olarak derdinizin demokrasi olmadığını biz biliyoruz."

Öte yandan Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin önemli bir tarım kenti olduğunu anlatan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Urfalılar neden ucuz yağ, pirinç, mercimek almak için düşünüyorlar, kuyruğa giriyorlar. Ülkemizde fıstığın, pamuğun ambarının Urfa olması lazım. Pamuğa, fıstığa niye destekleme verilmiyor, benim Urfalı çiftçimin ürettiği pamuğa niye alım garantisi verilmiyor. Buradan söz veriyorum, Türkiye'mizin daha fazla kazanması için çiftçilerimize başta pamuk olmak üzere alım garantisi veren parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olacaktır. Türkiye'mizin öne çıkaranları var, onlardan bir tanesi tarım. Biz, tarımda çiftçimize mazot, elektrik, gübre, ilaç desteğini ne kadar destek verirsek, çiftçimiz ne kadar huzurlu bir şekilde ekerse o kadar ihracat yaparız ve Türkiye'mizde bolluk, bereket olur."

TDP'nin diğer partiler gibi karalama yapan bir parti olmadığını dile getiren Sarıgül, yapılan hayırlı işleri saygı ve sevgiyle anlattığını, eksik yapılan şeylere ilişkin de çözüm önerileri sunduğunu belirtti.

Sarıgül, TDP'nin bütün siyasi hesapları altüst edeceğini, zenginlerin, elitlerin partisi olmadığını, ezilenlerin, yoksulların, çaresizlerin ve kimsesizlerin partisi olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardıAtletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardı
Ordu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandıOrdu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Aydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdiAydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
04:51
Sabah
06:12
Öğle
12:35
İkindi
16:05
Akşam
18:49
Yatsı
20:05
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.