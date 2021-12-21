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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den hükümete "acil durum planı" çağrısı:

21.12.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Geliri 5 bin liranın altında olan tüm ailelere 6 ay boyunca 1500 liralık temel gıda desteği sağlanmalıdır"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, geliri 5 bin liranın altında olan tüm ailelere 6 ay boyunca 1500 lira temel gıda desteği sağlanması gerektiğini belirtti.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, "acil durum planı"nın devreye sokulması gerektiğini ifade etti.

Ekonomiye ilişkin Kabine Toplantısı'nda alınan tedbirleri önemsediklerini ve değerli bulduklarını anlatan Sarıgül, üzerinde durulması gereken konular olduğunu söyledi.

"Dolar 18 liraya çıkarken bu tedbirler neden alınmadı?" sorusunu yönelten Sarıgül, gerekli tedbirlerin dolar yükselirken alınmamasının düşündürücü olduğunu kaydetti.

Türkiye'yi ciddi bir gıda krizinin beklediğini savunan Sarıgül, çiftçiye gereken desteğin verilmesi gerektiğini aktardı.

Dövizin düştüğünü hatırlatan Sarıgül, büyük market zincirlerinin temel ihtiyaç maddelerine yaptığı zamları çekmesini istedi.

Altı ay süreyle "acil durum planı"nın devreye alınması gerektiğine işaret eden Sarıgül, "Devlet bugün fedakarlık yapmalıdır. Geliri 5 bin liranın altında olan tüm ailelere 6 ay boyunca 1500 liralık temel gıda desteği sağlanmalıdır. Geliri 5 bin liranın altında olan tüm ailelere 4 ay boyunca 1000 lira yakıt yardımı yapılmalıdır." diye konuştu.

Sarıgül, SGK, fon ve benzeri alacakların faizlerinin tamamının silinmesi ve borçların en az 30 ay vadeyle yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşın borçlarını ödemesi için her türlü kolaylığın yapılmasının önemine işaret eden Sarıgül, insanların banka borcuyla ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

TBMM'de grubu bulunan partilerin bir önerge hazırlayarak esnafa sicil affı getirmesi çağrısında bulunan Sarıgül, kamuda her iki arabadan birinin satılıp gelirinin vatandaşların acil ihtiyaçlarına kullanılması, kamunun tanıtım ve protokol harcamalarına son verilmesi gerektiğini belirtti.

Devletin dövizle yaptığı tüm harcamaların durdurulmasını isteyen Sarıgül, gıda, giyim, barınma, konaklama, yakıt, elektrik, su üzerindeki vergilerin en az 1 yıl süreyle kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, "İktidara çağrıda bulunuyorum. Bugünden tezi yok bankalardaki Türk lirası ve döviz mevduatlarının hepsinin güvence altında olduğunun altını çizerek bir kez daha güçlü şekilde söyleyin, bankalarda parası olanlara güvence verin. Mevduat sigortasını yüzde yüze çıkarın. Vatandaş bilsin ki param garanti altında. Bankacılık sistemine güveni güçlendirin, piyasadaki bu telaşa son verin." ifadelerini kullandı.

Hazine yardımı alan partilere de seslenen Sarıgül, siyasi partilerin hazineden alacağı yardımı almaması, bu paranın vatandaşların ihtiyaçları için kullanılması çağrısı yaptı.

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