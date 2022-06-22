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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den Libya tezkeresinin TBMM'de kabul edilmesine destek:

22.06.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Parlamentonun almış olduğu Libya'daki Mehmetçiğimizin görev süresinin uzatılması kararını doğru buluyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine destek verdi.

Sarıgül, Kırşehir E-Tipi Kapalı Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da TDP Genel Merkezi'nden af çağrısında bulunduklarını ve bu kapsamda şu anda 37'nci vilayette olduklarını söyledi. Af çağrısının bütün yurttaşları ilgilendirdiğini ifade eden Sarıgül, bunun siyasi bir yanı olmadığını, tamamen vicdani olduğunu belirtti.

Bir basın mensubunun, "Gittiğiniz illerde cezaevleri önünde af çağrısında bulunuyorsunuz. Bu genel af çağrısı hangi suç unsurlarını kapsamaktadır?" sorusu üzerine Sarıgül, "Özellikle kadın cinayetlerine bulaşmış, çocuk tacizlerine bulaşmış, bayrağımıza ve toprağımıza gasbetmiş, uyuşturucu satarak evlatlarımızı o zehir tuzağına düşürmüşlerin dışındaki yurttaşlarımıza af talep ediyoruz. Özellikle de 250 bin kader mahkumu dışarıya çıktıktan sonra da onlara iş imkanı tanımamız lazım. Onları toplumla mutlaka kaynaştırmamız lazım." dedi.

- Libya tezkeresi

Sarıgül, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye karşı bir cevapta bulundu, bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine ise Mehmetçiğin şu anda Libya'da çok önemli görevlerde bulunduğunu dile getirdi. Mehmetçiğin sınır ötesinde bayraklarını ve topraklarını, Türkiye'nin uluslararası onurunu ve uluslararası güvenliğini korumak için bulunduğunu vurgulayan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Türkiye Değişim Partisi olarak Mehmetçiğimiz şu anda Libya'da büyük mücadele verirken, sınır ötesinde şehitlerimiz gelirken biz o Mehmetçiğimizin boynunu bükük bırakamayız. Mehmetçiğimize gittiği yerden 'Geriye gel' asla diyemeyiz. Biz Mehmetçiğimize 'Geriye gel' dersek şehitlerimizin kanı yerde kalır. Türk'ün bayrağı çekildiği yerden asla ve asla geriye inmez. O nedenle Mehmetçiğimizin onurunu kıracak, moralini bozacak hiçbir karara asla biz Türkiye Değişim Partisi olarak imza atmayız. Türkiye Değişim Partisi olarak parlamentonun almış olduğu Libya'daki Mehmetçiğimizin görev süresinin uzatılması kararını doğru buluyoruz."

Açıklamanın ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Sarıgül, vatandaşlarla sohbet etti.

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