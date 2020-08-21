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TDP projeleri online devam ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) tarafından yürütülen ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen “Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi” kapsamında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele sürecinde Gaziantep üniversitesi öğrencilerinin akademik hayatlarını destekleyecek online eğitim ve seminerler düzenledi.4 Farklı Konuda Online Sempozyum ve 4 Farklı Yazılım EğitimiGaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) tarafından yürütülen ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen “Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi” kapsamında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele sürecinde Gaziantep üniversitesi öğrencilerinin akademik hayatlarını destekleyecek online eğitim ve seminerler düzenledi.
4 Farklı Konuda Online Sempozyum ve 4 Farklı Yazılım Eğitimi
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nizar Akil tarafından proje kapsamında ‘’Korona virüsü nedir?’’ ‘’Nasıl bulaşır" ‘’Korona virüsünden korunma yöntemleri nelerdir’’ konularında 112 öğrencinin katılımıyla verilen eğitimde öğrencileri, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ve bu virüse karşı nasıl tedbir alınacağı konularında bilgilendirme amacıyla 3 farklı tarihte GAUZEM sistemi üzerinden online sempozyum düzenlendi. Öğrenciler GAUZEM sistemi üzerinden merak ettikleri konuları Prof. Dr. Nizar Akil’e sorma fırsatı buldu. Düzenlenen sempozyumlarda ise ‘’Stres ve Kaygı’’, “Kadın Hakları’’ ve “Çocuk İstismarı’’ konularında öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen eğitimlerinde öğrencileri bilinçlendirmek ve öğrencilerin evde kaldıkları süreçte vakitlerini eğitimlerle verimli bir şekilde geçirmeleri sağlandı.
Yazılım Eğitimlerine 127 Öğrenci Katıldı
Öğrencilerin her gün gelişen sanal dünyada daha etkin olabilmesi için her biri 30 saat olan 4 farklı yazılım eğitimi planlanarak, Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) iş birliği ile GAUZEM sistemi üzerinden düzenlendi. Devam eden bu yazılım eğitimlerine toplam 127 öğrenci katılım sağladı. Öğrencilerin yoğun ilgiyle katıldığı “Matlab”, “SPSS’’ ve “C++’’ gibi yazılım eğitimlerinin yanı sıra “Basit Web Tasarımı’’ eğitimi veriliyor. Bu eğitimlere ek olarak “Matlab’’ ve ‘’C++’’ eğitimlerinin devamı olan “Python’’ eğitimi ise yakın bir tarihte düzenlenmesi planlanıyor.

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