YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. TDP Şube Müdürlüğünden özel çocuklara ziyaret

TDP Şube Müdürlüğünden özel çocuklara ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 09.06.2020 12:53 | Son Güncelleme

Bilecik’te polis ekipleri özel çocukları evlerinde ziyaret ederek, onlara sürpriz hediyeler verdi.Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü görevlilerince Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan özel çocuklara sürpriz ziyaretler yapmaya başladı.

Bilecik’te polis ekipleri özel çocukları evlerinde ziyaret ederek, onlara sürpriz hediyeler verdi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü görevlilerince Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan özel çocuklara sürpriz ziyaretler yapmaya başladı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerini karşısında gören özel çocuklar ve ailesi çok mutlu oldu. Ekipler çocuklara çeşitli hediyeler verirken, bir çocuk evinin balkonundan kağıda yazdığı "Polisi seviyorum" yazısını göstererek, sevgisini gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
PARTNER Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı? Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Bilecik Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:24
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:22

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bilecik’in fenomen ismi ’Küplülü Yaşar’ hayatını kaybetti

Bilecik’in fenomen ismi ’Küplülü Yaşar’ hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.