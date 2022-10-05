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TDV 2. Başkanı Açık, Ayasofya'nın mıknatıs gibi cemaat çektiğini ifade etti

05.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDV 2. Başkanı Açık, Ayasofya'nın mıknatıs gibi cemaat çektiğini ifade etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, pandemide yaşanan kısıtlamanın ardından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 80 yılın hasretiyle mıknatıs gibi cemaat çektiğini söyledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, Ağrı Müftülüğünce Kültür ve Kongre Merkezi'ne düzenlenen "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açık, burada yaptığı konuşmada, geçmişte yerleşim yerlerinin mezarlara yakın olduğunu ancak günümüzde giderek uzaklaştığını söyledi.

Ölümün her zaman hatırlanması gerektiğini ifade eden Açık, yeşili sevdiklerini, İstanbul'da en yeşil yerlerin mezarlıklar olduğunu belirterek, oradan insanlara oksijen verildiğini belirtti.

Pandemi döneminde cami cemaatlerinin azaldığını ve bunun imamları da üzdüğünü dile getiren Açık, "Belki bu arayı kapatan bir cami var. Kaybettiği yılların rövanşını mı alıyor bilmiyorum ama bütün dünyada sıkıntı (pandemi) varken bir cami müthiş şekilde sanki 80 yılın cemaatini tekrar tekrar toparlıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gidin sabah namazları dolu, öğle namazları dolu. Devamlı insanlar geliyor. O da 80 yılın hasretiyle mıknatıs gibi cemaat çekiyor." diye konuştu.

Açık, konuşmasında Arakan, Afrika ve Suriye gibi birçok yerde Müslümanların yaşadığı durumları paylaştı.

Arakan ve Afrika gibi ülkelerden şu ana kadar 10 bine yakın öğrenci getirdiklerini anlatan Açık, "İmam hatip ve üniversite okutuyoruz. Cami görmeyen bir çocuğun cami hissiyatını hissetseniz biz her gün camiye gideriz. Onların kamışlarla yaptığı camiler hele Arakan'daki 2 yılda bir yanar ve mutlaka bir yangın çıkar. Ama 'burası cami' diye bir değer atfetmeleri çok önemlidir. İllaki cami Süleymaniye Camisi olması gerekmiyor. Süleymaniye'nin duruşu kapitalizme, siyonizme ya da batıla karşı bir simgedir." diye konuştu.

Vali Osman Varol ise din görevlilerinin dinin emirlerini anlattığını, bunun yanında anlattığı şeyleri özümseyip yaşayarak halka yansıtıyor olması onun layıkıyla işini yaptığının göstergesi olduğunu söyledi.

Din görevlilerinin işini hassasiyetle yapmasının önemini vurgulayan Varol, "Hayırlı işlerimiz, sıkıntılı işlerimizin tamamının ortasında mutlaka bir din görevlimiz, bir imamımız ve bir hocamız vardır. Bu hocamız işleri layıkıyla yerine getirebilirse o toplumda her zaman konu ne olursa olsun sonu huzur olan bir netice elde etmiş oluruz." ifadesini kullandı.

Programa, İl Müftüsü Celal Büyük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Belediye Başkan Vekili Nesim Zengin ve din görevlileri katıldı.

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