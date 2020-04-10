YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TDV gönüllüsü imamdan camiye gelemeyen çocuklara hediye

TDV gönüllüsü imamdan camiye gelemeyen çocuklara hediye

ANKARA HABERLERİ  | 10.04.2020 17:11 | Son Güncelleme

Nevşehir Merkez Çiçekli Camisi'nde görevli imam ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Aydemir, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle camiye gelemeyen çocukları ziyaret ederek, onlara hediyeler veriyor

Nevşehir'de, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü imam Ahmet Aydemir, camiye gelemeyen çocukları evlerinde ziyaret ederek, onlara oyuncak hediye ediyor.

TDV'den yapılan açıklamada, Milli Dayanışma Seferberliği kapsamında gerek bireysel, gerekse kuruluşlar vesilesiyle yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıldığı, aynı zamanda evlerinde kalmak zorunda olan çocukların da unutulmadığı belirtildi.

Bu kapsamda, Nevşehir Merkez Çiçekli Camisi'nde görev yapan imam ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Aydemir de yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle camiye gelemeyen çocukları ziyaret ederek, hayırseverlerin bağışladığı oyuncakları onlara hediye ediyor.

- "Bu zor günlerde çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Aydemir, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz son günlerde koronavirüsten korunmak için evlerinden dışarı çıkamayan çocuklarımızın canları sıkılıyor. İnşallah bu virüsten Rabb'im hepimizi en kısa zamanda kurtarır. Camimizdeki çiçeklerin sahipleri mahallemizin çocuklarıydı, şimdi mahzun kaldılar, çocuklar evlerinde çiçekler burada kaldı. Ben de dedim ki çocuklar gelemiyorlarsa ben sizin yerinize çiçeklere bakıyorum, aynı zamanda onları da unutmuyor evlerini ziyaret ederek, teselli anlamında istedikleri oyuncakları kendilerine hediye ediyorum. Sağ olsun hayırseverler bizlere oyuncak getiriyorlar, bizler de bu zor günlerde evlerindeki çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz."

Öte yandan, imam Aydemir'in, Türkiye Diyanet Vakfı 2020 Uluslararası İyilik Ödüllerine layık görüldüğü de belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Merkez Çiçekli Camii Türkiye Diyanet Vakfı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Kayseri’de trafik kazası: 7 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 7 yaralı

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:11
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Yeni Ayçin Eczanesi
Cankaya
Alibey Eczanesi
Cankaya
İlhan Eczanesi
Yenimahalle
Frezya Eczanesi
Mamak
Bengi Eczanesi
Mamak
Tunalı Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.