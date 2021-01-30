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TDV uluslararası burs programlarına başvuru 1 Şubat'ta başlayacak

30.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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TDV uluslararası burs programlarına başvuru 1 Şubat'ta başlayacak

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi" ve "Uluslararası İlahiyat Lisans" programları kapsamında Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler, 1 Şubat'tan itibaren başvuruda bulunabilecek.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu uluslararası burs programları, Vakıf ile Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri iş birliğinde yürütülüyor.

Bu kapsamda, uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerine 2021-2022 eğitim öğretim yılında yurt dışından öğrenci kabul edilecek.

Programlara başvurular, 1 Şubat-15 Mart'ta "https://diyanetburslari.tdv.org" internet adresinden yapılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı burslusu olarak halen lise, lisans ve lisansüstü düzeylerde 101 ülkeden 2 bin 588 öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

Uluslararası burs programlarından bugüne kadar 8 bin 931 öğrenci mezun oldu.

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