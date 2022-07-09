TDV, Van'da 1730 kurbanın kesimine başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 1730 büyükbaş hayvanın kesimine başlandı.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlen "2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nu kapsamında TDV, Van'da iki noktada kesim faaliyeti gerçekleştirdi.

Tesislerin denetlenmesi ve kurbanlıkların sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından hayvanların kesim işlemlerine başlandı.

Hijyen koşulları dikkate alınarak kesilen kurbanların etleri, görevliler tarafından paketlenerek kentteki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TDV görevlisi Ufuk Yavuz, AA muhabirine, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonu kapsamında kesim işlemine başladıklarını söyledi.

Toplam 1730 büyükbaş hayvan keseceklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bayramın üçüncü gününe kadar kesim işlemleri devam edecek. Belli aşamalardan sonra sevkiyat gerçekleştirilecek. Kurbanlıkların etleri, il ve ilçe müftülüklerince belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacaktır. Allah, vakfımıza bağış yapanların kurbanlarını kabul etsin."



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz