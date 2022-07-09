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TDV, Van'da 1730 kurbanın kesimine başladı

09.07.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDV, Van'da 1730 kurbanın kesimine başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 1730 büyükbaş hayvanın kesimine başlandı.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlen "2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nu kapsamında TDV, Van'da iki noktada kesim faaliyeti gerçekleştirdi.

Tesislerin denetlenmesi ve kurbanlıkların sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından hayvanların kesim işlemlerine başlandı.

Hijyen koşulları dikkate alınarak kesilen kurbanların etleri, görevliler tarafından paketlenerek kentteki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TDV görevlisi Ufuk Yavuz, AA muhabirine, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonu kapsamında kesim işlemine başladıklarını söyledi.

Toplam 1730 büyükbaş hayvan keseceklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bayramın üçüncü gününe kadar kesim işlemleri devam edecek. Belli aşamalardan sonra sevkiyat gerçekleştirilecek. Kurbanlıkların etleri, il ve ilçe müftülüklerince belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacaktır. Allah, vakfımıza bağış yapanların kurbanlarını kabul etsin."

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