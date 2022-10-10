TDV'den 20 ildeki 1252 yetime eğitim desteği

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında 20 ildeki 1252 yetime kırtasiye desteği verildi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yazılı açıklamasında, vakıf himayesindeki ihtiyaç sahibi yetimleri evlerinde ziyaret ettiklerini belirtti.

TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde 20 ildeki 1252 yetime "kırtasiye destek paketi" verdiklerini bildiren Turan, "30 okul öncesi eğitim seti, 310 ilkokul seti, 840 ortaokul ve lise seti, 72 üniversite seti ihtiyaç sahibi yetimlerimize ulaştırıldı." bilgisini paylaştı.

Turan, yetimlere uzmanlar aracılığıyla psikolojik ve manevi destek sağlandığını da ifade etti.

TDV Genel Müdürü Turan, hayırseverlerin, "YETİM" yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 25 lira destek verebileceğini ya da mobil bağış uygulaması ve "bagis.tdv.org" adresinden online bağış yapabileceğini sözlerine ekledi.



