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TDV'nin uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvurdu

24.03.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDV'nin uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvurdu

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), yurt dışından gelen öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunduğu uluslararası burs programlarına 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci başvuruda bulundu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilahiyat fakültelerinin iş birliğinde sürdürülen Uluslararası Anadolu İmam Hatip, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programlarına Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika'dan birçok başvuru yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, vakıf olarak yurt içinde ve yurt dışında eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini belirtti.

Hayırseverlerin desteğiyle TDV himayesinde şu an Türkiye'de 5 bin 880 öğrencinin eğitim gördüğünü bildiren Açık, başvuru taleplerinin her geçen yıl arttığını aktardı.

Geçen yıl uluslararası burs programlarına 6 bin 689 öğrencinin başvurduğunu söyleyen Açık, şu bilgileri verdi:

"Bu sene 102 ülkeden 7 bin 825 öğrenci burs programlarımıza başvurdu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilgili ülkelerde yapılacak mülakatlarla Türkiye'de eğitim hakkı kazanan öğrenciler belirlenecek. 2022-2023 eğitim yılı için başvuru yapan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesine 540, Uluslararası İlahiyat Lisans programına 200 ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programına 80 öğrenci olmak üzere toplamda 820 öğrencimizi ülkemize kabul ederek eğitim almalarını sağlayacağız."

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