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  4. TEB Başkanı Erdoğan Çolak'tan internetten satılan ilaçlara ilişkin uyarı:

TEB Başkanı Erdoğan Çolak'tan internetten satılan ilaçlara ilişkin uyarı:

10.08.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlacın ve sağlığa ilişkin ürünlerin adresi eczanelerdir. Eczacınıza güvenin, sağlığınızdan olmayın" - "Sorunun temelden çözülmesi için mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu kamu otoritesine bir kez daha hatırlatıyoruz"

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, internetten ilaç satışının engellenmesi için mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "İlacın ve sağlığa ilişkin ürünlerin adresi eczanelerdir. Eczacınıza güvenin, sağlığınızdan olmayın." uyarısında bulundu.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen bir operasyonda 1,5 milyon lira değerinde sahte vitamin ürünlerinin ele geçirildiğinin basına yansıdığını hatırlattı.

"Ne yazık ki 'krizi fırsata çevirmek isteyen bazı kişiler' her dönem halkın sağlığı ile oynuyor ve bunda bir sakınca görmüyor." değerlendirmesinde bulunan Çolak, bunun salgın sürecinde de yaşandığını ifade etti.

Çolak, şunları kaydetti:

"Kovid-19'a karşı kendini korumak isteyen vatandaşlarımızın hassasiyetleri ile oynadılar. Pek çok sahte vitamin, gıda takviyesi gibi sağlığa ilişkin ürünleri internetten reklamın ve pazarlamanın gücüne güvenerek satışa sundular. Daha geçtiğimiz günlerde içimizi kan ağlatan orman yangınları sürerken, bunu fırsat bilip yanıklarda kullanılan ürünlerin fiyatları internette zamlı bir şekilde satışa sunuldu."

Türk Eczacıları Birliği olarak internetten ilaç satışıyla mücadele etmeye devam ettiklerinin altını çizen Çolak, "Bu tarz sitelerin tespitini yaparak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bildiriyoruz. Aynı zamanda kendi hukuk birimimiz aracılığıyla gerekli hukuki yollara başvuruyoruz. Fakat bu sorunun temelden çözülmesi için mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu kamu otoritesine bir kez daha hatırlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Vatandaşlara seslenen Çolak, "İlacın ve sağlığa ilişkin ürünlerin adresi eczanelerdir. Eczacınıza güvenin, sağlığınızdan olmayın." uyarısında bulundu.

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