TEB, BiGG girişimcilerine destek vermeye devam ediyor

Programa başvurular ise teblegirisim.com veya timlegirisim.com adresleri üzerinden 31 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

2015'ten bu yana TÜBİTAK'ın BiGG Programı kapsamında TİM-TEB Girişim Evleri ile hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin yanında olan TEB, programın yeni döneminde de teknolojik iş fikri sahibi girişimcilerin çeşitli desteklerle 200 bin TL hibeden yararlanmalarını sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, girişim bankacılığı ile yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL (AA) - TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı'nın uygulayıcı kuruluşlarından Türk Ekonomi Bankası (TEB), TİM-TEB Girişim Evi programları ile hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin BiGG Programı'na başvurularını kabul etmeye devam ediyor.

- TEB, 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe almasına destek oldu

TEB, girişim bankacılığı ile girişimcilik ekosisteminin her alanında yer alarak yenilikçi ve parlak fikirlerin ekonomiye katılımına destek veriyor. 2015'ten bu yana TÜBİTAK'ın BiGG Programı kapsamında akredite kuruluşlardan biri olan TEB, en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alıyor.

Bugüne kadar 78 ilden 4 bin 500'ün üzerinde BiGG başvurusu toplayan ve 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe almasında köprü rolü oynayan TEB'in desteklediği girişimcilerin toplam cirosu ise 23 milyon TL'ye ulaştı.

TEB'in, kuruluşuna destek verdiği BiGG girişimcilerinin yüzde 84'ü halen faaliyetlerine devam ediyor.

Girişimciler, şimdiye kadar 72 kurumsal firma ile 191 girişimcinin katıldığı ve potansiyel iş birliklerine adım attığı Start Up & Kurumsal iş birliği programına da katılma fırsatı yakaladı. TEB, programın yeni döneminde daha fazla girişimciye destek sağlamayı hedefliyor.

Hibeden yararlanmak isteyen girişimcilerin daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olması ve ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması koşulu aranıyor.