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TEB Cetelem, "Detaylı Online Taşıt Kredisi Başvurusu" platformunu hayata geçirdi

09.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEB Cetelem Genel Müdürü Gamze Halide Berberoğlu: - "Pandemi süreci ile beraber dijital kanallara talep hızla artarken, bireylerin yapmak istedikleri işlemleri daha kısa sürede ve kurumlara gitmeden yapabilmeleri yetkili otoriteler tarafından da destekleniyor ve önümüzdeki yıllarda dijital kanalları destekleyici yasal düzenlemelerin de bu bağlamda artacağını düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - TEB Cetelem, web sitesi (tebcetelem.com.tr) üzerinden sunduğu dijital başvuru seçeneklerine bir yenisini daha ekledi ve "Detaylı Online Taşıt Kredisi Başvurusu" platformunu devreye aldı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, sıfır kilometre veya ikinci el araç sahibi olmak isteyen bireysel kullanıcıların TEB Cetelem web sitesi üzerinden başvuru için gereken bilgileri girerek kredi başvurusunda bulunabildikleri platform, yetkili satıcıda geçirilen süreyi en aza indiriyor. Araç sahibi olmak isteyen kişiler, yetkili satıcıya gitmeden tüm başvuru sürecini kendileri yönetebiliyor ve uygun koşulları sağlamaları durumunda kredi başvurularına onay alarak değerlendirme sonucunu platform üzerinden takip edebiliyor. Böylelikle yetkili satıcıya gidildiğinde kredi başvurusu için geçirilecek zamanı en aza indirerek otomobil sahibi olmanın keyfini yaşayabiliyorlar.

"Detaylı Online Taşıt Kredisi Başvurusu” platformu üzerinden araç, kredi ve müşteri iletişim bilgilerine ek olarak finansal bilgiler de girilerek kampanya seçimi ve yetkili satıcı seçimi yapılarak kısa bir sürede başvuru tamamlanabiliyor. Kredi hesaplaması için platformun içinde bulunan hesap makinesini kullanmak ve istenirse krediye sigorta ürünü eklemek de mümkün. Kredi başvurularını tamamlayan kullanıcılar, başvuru sonuçlarını da platform üzerinden takip edebiliyor. Kredi değerlendirmesi yapıldıktan sonra yetkili satıcı da ziyaret edildiğinde geriye sadece sözleşme imzalamak ve aracı teslim almak kalıyor.

- "Paydaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak teknolojik çözümler sunmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Cetelem Genel Müdürü Gamze Halide Berberoğlu, hem müşterilerine hem de birlikte çalıştığı yetkili satıcılara yönelik hayata geçirdiği dijital geliştirme ve yeniliklerle TEB Cetelem'in bir tüketici finansman şirketinin çok ötesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üreticiler, distribütörler, yetkili satıcılar ve sürücüler dahil olmak üzere sektörün tüm oyuncuları için ‘iş ortağı’ konumundayız. Pandemi süreci ile beraber dijital kanallara talep hızla artarken, bireylerin yapmak istedikleri işlemleri daha kısa sürede ve kurumlara gitmeden yapabilmeleri yetkili otoriteler tarafından da destekleniyor ve önümüzdeki yıllarda dijital kanalları destekleyici yasal düzenlemelerin de bu bağlamda artacağını düşünüyoruz.

Yeni ‘Detaylı Online Taşıt Kredisi Başvurusu’ platformumuz, 2014 yılında hayata geçirdiğimiz Online Taşıt Kredisi Başvurusu platformunun (Hızlı Başvuru) ötesinde bir dijital deneyim sunuyor. Müşterilerimiz isterlerse Hızlı Başvuru ile ön başvurularını gerçekleştirebiliyor ya da Detaylı Başvuru ile tüm başvuru sürecini dijital olarak yürütebiliyor. Gerek taşıt kredisi başvurusundaki dijital çözümlerimiz gerek son kullanıcılar ve yetkili satıcılarımıza sunduğumuz Chatbot gibi dijital uygulamalarla tüm paydaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak teknolojik çözümler sunmaya devam ediyoruz."

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