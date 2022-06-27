TEB Faktoring’den Logo ERP kullanıcıları için yenilikçi dijital faktoring çözümü

İSTANBUL (AA) - TEB Faktoring, Logo’nun geliştirilebilir alt yapısını kullanarak Erko Teknoloji tarafından geliştirilen uygulamayla işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yenilikçi bir dijital çözümü hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEB Faktoring, firmaların faturalı vadeli alacakları karşılığında finansman ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve yenilikçi dijital çözümler sunmayı sürdürüyor. Marka, iş yazılımları markası Logo’nun teknoloji iş ortağı olan Erko Teknoloji tarafından geliştirilen uygulama ile Logo ERP çözümlerini kullanan işletmelerin finansmana daha hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Logo ERP çözümleri arasında geniş kullanıma sahip olan Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Tiger 3, Logo GO 3, Logo Tiger Wings Enterprise, Logo Tiger Wings ve Logo Go Wings ürünleri için uyarlanan TEB Faktoring uygulamasıyla, faktoring başvurularının pratik bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç duyulan nakdin hızla sağlanması amaçlanıyor.

Logo ERP içerisinde bulunan bu ürünleri kullanan işletmeler, TEB Faktoring uygulaması ile faturalı vadeli çeklerinin finansmana uygunluğunu sistemler arası kurulan köprüyle kolayca sorgulatıp, hızla sonucunu alabiliyor.

- TEB Faktoring uygulamasıyla akıcı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi

TEB Faktoring’in sunduğu yeni dijital servisten yararlanmak için, Logo ERP kullanıcılarının TEB Faktoring uygulamasını Logo uygulama mağazasından ücretsiz olarak bir defa indirip nakde çevirmek istedikleri faturalı vadeli çekleri sistemlerindeki listeden seçmeleri ve uygulama üzerinden TEB Faktoring’e göndermeleri yeterli oluyor.

KOBİ’ler başta olmak üzere Logo ERP kullanan tüm işletmeler, faturalı vadeli çeklerinin faktoring finansmanına uygunluğunu kolayca sorgulayıp, uygun ise kullanabilecekleri finansman tutarını akıcı ve hızlı bir kullanıcı deneyimiyle öğrenebiliyor.

Uygulamayla, Logo ERP çözümlerini kullanan işletmeler artık ek bir mobil uygulama indirmeye, defalarca telefon açmaya veya onlarca e-posta göndermeye gerek kalmadan faktoring başvurusunu her gün iş hayatlarında kullandıkları sistem üzerinden yaparak dakikalar içerisinde sorgulayabilecek, tüm bilgi akışını sistemleri üzerinden şeffaf bir şekilde anlık olarak takip edebilecek.

- "Kullanıcı deneyimini iyileştirerek faktoring işlemlerini kolaylaştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Faktoring Genel Müdürü Gülümser Özgün Henden, Erko Teknoloji tarafından Logo ERP kullanıcıları için geliştirilen, kendilerine ait yeni TEB Faktoring uygulamasıyla tüm regülasyonlara uyumlu adımlar atarak öncü faktoring şirketi olma anlayışıyla hareket ettiklerini bildirdi.

Müşterilere ve sektöre katma değer yaratacağını düşündükleri yeni dijital hizmetiyle faktoring sürecini hızlandırırken, kullanıcı deneyimini de iyileştirdiklerini aktaran Henden, şunları kaydetti:

"Tüm Logo ERP kullanıcılarının, faktoringe ihtiyacı olduğunda bu ürünümüzü bir kere deneyimlemesini tavsiye ediyorum. Bu ürünle faktoring başvurusu yapmak ve aynı sistem üzerinden sonuç bilgisini almak artık an meselesi. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu nakde dakikalar içerisinde ulaşmasına olanak sağlıyoruz. İşletmelerin TEB Faktoring’i güvendikleri sürdürülebilir bir finansal ortak olarak görmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Biz de müşterilerimizin operasyonel yüklerini azaltıyor, sunduğumuz hızlı çözümlerle zamandan tasarruf etmelerini sağlayıp işlerini geliştirmelerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırmalarına katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimizi dinliyor, tercih ettikleri tüm kanallardan hayatlarını kolaylaştıran finansman çözümleri sunmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Teknolojinin sağladığı avantajlarla dijital servislerimize yenilerini eklerken, hızlı finansman sağlamanın yanı sıra kullanıcı deneyimini iyileştirerek faktoring işlemlerini olabildiğince kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Faktoring işlemleri için uzaktan müşteri edinimi sürecinden başlayan uçtan uca dijital bir süreç yolunda çalışmalarımızı sürdürürken, aynı zamanda her ölçek ve sektörden işletmeler için yenilikçi ve verimli çözümler sunmaya da devam ediyoruz."

Erko Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Emre Korkmaz da TEB Faktoring için sundukları yenilikçi çözümleri ile işletmelerin online faktoring başvurularını kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmesini sağladıklarını belirterek, "Şirketler, tüm sürecin sistem üzerinden takip edilmesiyle birlikte bilgi akışını anlık olarak da gözlemleyebiliyorlar. Dijitalleşen dünyada işletmelere katma değer sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İş süreçlerinin diitalleşmesiyle birlikte Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımları markası olan Logo Yazılım’ın ERP çözümleriyle paydaşlar arasındaki veri akışını düzenleyen, entegre eden, konuşturan sistemlere yönelik yenilikçi çözümler sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

