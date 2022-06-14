TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı müşterileri, "Yeşil Dönüşüm" etkinliğinde buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı müşterilerinin katılımıyla "Yeşil Dönüşüme Hazır Mısınız?" başlıklı bir buluşma düzenledi.

TEB açıklamasına göre, banka, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlarken, topluma fayda sağlayan ve pozitif etki eden çalışmalarıyla da toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışıyor.

"İyi ve örnek banka" anlayışıyla sürdürülebilir bir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları destekleyen TEB, sürdürülebilirliği iş sistemlerinin ve karar verme süreçlerinin merkezine yerleştirerek toplumsal faydaya odaklanıyor.

TEB’in sürdürülebilirliği odağa alan çalışmaları kapsamında, TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı’nın düzenlediği "Yeşil Dönüşüme Hazır Mısınız?" buluşmasında farklı sektörlerden şirketlerin temsilcileri bir araya geldi.

- "Müşterilerimizin sürdürülebilir finansman ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, sürdürülebilirlik dönüşümünün birçok açıdan ele alınması gereken geniş kapsamlı bir konu olduğunu ifade ederek, dönüşümün başlangıcının ise kendileri olduğunu aktardı.

Sürdürülebilirliğin tüm dünyanın odaklandığı bir konu haline geldiğini ve bu alanda yapılacak çalışmaların iş dünyası için artık bir seçim değil, doğal bir gereklilik olduğunu belirten Yenidoğan, "Biz de banka olarak sürdürülebilirliği odağımıza aldık, organizasyonumuzu ve iş yapış şekillerimizi buna göre adapte ederek sürdürülebilirlik yaklaşımını içselleştirdik.

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı olarak da çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı dikkate alarak, 'pozitif etki' hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza ağırlık vermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir finans alanında yeşil projeleri yakından takip ederek gerek özel firmaların gerekse kamu kurumlarının sürdürülebilir finansman ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz.

Kurumsal müşterilerimize yenilenebilir enerji, atık yönetimi, enerji verimliliği, karbon salımı düşük araç alımı gibi sürdürülebilirlikle ilgili çok çeşitli konularda ürün ve hizmetler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de yeşil yatırım çözümlerinin öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz"

TEB'in sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon kredisini ABD, AB ve Orta Doğu ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla 380 milyon dolar olarak yenilediğini anımsatan Yenidoğan, bu krediyle reel sektörün dış ticaret finansmanına destek vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yenidoğan, şunları kaydetti

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız 50 milyon dolarlık anlaşma ile de dış ticaretin devamlılığını amaçlarken sürdürülebilirlik odaklı firmalara Yeşil Dış Ticaret imkanı sağlayacağız. Ayrıca, TEB olarak uzun yıllardır Aile Akademisi, Kadın Bankacılığı, Girişim Bankacılığı ve Melek Yatırımcı Platformu gibi programlarımızla toplumsal refah ve sürdürülebilir kalkınmaya destek oluyoruz.

Bunlara ek olarak, TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı olarak, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı da dikkate alarak sürdürülebilirlik alanında ‘pozitif etki’ yaratan çalışmaları hızlandırmayı hedefliyoruz. Bankamızın stratejisine uygun olarak, yenilikçi, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve hizmetlere finansmanın yanı sıra ihtiyaca göre danışmanlık gibi finans dışı desteğimizi artırmayı ve Türkiye'de yeşil yatırım çözümlerinin öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz."

Firmaların, kendi kurumlarından başlayarak faaliyet gösterdikleri sektörleri ilgilendiren sürdürülebilirlik gelişmelerini takip ederek gerekli aksiyonları almalarının önemli olduğunu belirten Yenidoğan, kurum içinde ve dışında tüm paydaşların sürdürülebilirlik farkındalığını artırmaları gerektiğini dile getirdi.

Yenidoğan, "Önümüzdeki dönemde müşterilerimizle bir araya geldiğimiz organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı ve bilgi birikimini desteklemeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

- İyi sürdürülebilirlik uygulamaları kurumlara yol gösteriyor

Açıklamada aktarılanlara göre, buluşma kapsamında, Horizon Danışmanlık Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu, Yeşil Mutabakat hakkında bilgi verirken, gelecek dönemde şirketlere ve iş yapışlarına olası etkileri ve şirketlerin izlemesi gereken yol haritaları konusunda da görüşlerini aktardı.

Dünya Gazetesi Köşe Yazarı ve Sürdürülebilir Dünya Sayfası Editörü Didem Eryar Ünlü’nün moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Sürdürülebilir Finansman Olanakları" panelinde, Turkcell İletişim Hizmetleri Hazine-Borç Yönetimi Direktör Yardımcısı Begüm Gökçen, Coca Cola İçecek Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Çiçek Uşaklıgil Özgüneş, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Güvence Müdürü Senem Tanju ve United Nations SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay, sürdürülebilirlik konusunun kurumlar ve paydaşlar tarafından nasıl ele alındığından, sürdürülebilirlik uygulamalarının topluma etkilerinden bahsetti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilirlik Dönüşümü ve İyi Uygulama Örnekleri" panelinde ise Nuh Çimento Sanayi Genel Müdürü Halim Tekkeşin, ABB Elektrik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural ve Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar ise kurumların iyi uygulama örneklerini dinleyicilerle paylaştı.

