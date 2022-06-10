TEB, melek yatırımcı konseptini müşterilerine sundu

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), yatırım dünyasındaki dönüşümü desteklemek ve alternatif yatırım alanları sunmaya devam etmek amacıyla melek yatırımcı konseptini müşterilerine sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, bu alandaki faaliyetlerini tek çatı altında toplamak üzere TEB Özel Melek Yatırım Platformu'nu yeniledi.

Platformla Türkiye için fark yaratacak proje fikirlerini ve girişimleri gün yüzüne çıkarmayı ve Etki Yatırımcılığı'nı teşvik etmeyi hedefleyen banka, bu gelişmeyi, sosyal girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdiği özel bir buluşmada duyurdu.

TEB Özel Bankacılık, yatırım alanında bugüne kadarki tüm faaliyetlerini tek çatı altında topladığı platformu ile Türkiye için fark yaratacak proje fikirlerini ve girişimleri gün yüzüne çıkaracak.

2013 yılından beri girişimci ve yatırımcıları bir araya getirerek pek çok başarı hikayesinin yazılmasına vesile olan TEB Özel Bankacılık, TEB Özel Melek Yatırım Platformu için gerçekleştirdiği ilk buluşmanın temasını ise Ekolojik Sürdürülebilirliği Hedefleyen Sosyal Girişimciler olarak belirledi.

Sosyal girişim ve etki yaratımının da önemine dikkati çekmek için ekolojik sorunlar ve sürdürülebilir tarım alanında çözümleri olan sosyal girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiren özel bir buluşma düzenleyen TEB Özel, bu alandaki projeleri de ön plana çıkardı.

Bütün bu süreç içinde dünya, ölçülebilir fayda ve sosyal amaçlar hakkında eskisinden daha çok konuşmaya, bu sistemin kendi finansal ürünleri olmaya ve yatırımcı, mentor, girişimci evreni ile farklı bir konumlamaya gitmeye başladı. Melek Yatırım konusundaki birikimlerini sosyal girişimcilik alanına taşıyan banka, sosyal girişimcilik ağı Ashoka Türkiye ile de iş birliğine gitti ve sosyal girişimci-yatırımcı buluşmaları, sosyal girişimlere açık, şeffaf ve hesap verilebilir bir ortam sağlayan Açık Açık Sosyal Girişim Platformu gibi birçok projeye birlikte imza attı.

- "TEB Özel Melek Yatırım Platformu’nu ilk hayata geçirdikten sonra lisans vermeye başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB Özel Melek Yatırım Platformu’nu ilk hayata geçirdikten sonra lisans vermeye başladıklarını açıkladı.

Mendi, şunları kaydetti:

"Bu süreçte birçok melek yatırımcımız oldu. Onlarla birlikte birçok girişimi de destekledik. Devamında Fintech Future Four gibi finans dünyasının geleceğini şekillendirdiğimiz Türkiye’nin ilk fintech programını yaptık ve fintechleri destekledik. Pandeminin öncesinde ise sosyal girişim ve etki yatırımlarının önemini kavrayarak, toplum, çevre gibi birçok alandaki sorunları çözmeye yönelik proje üreten sosyal girişimcileri radarımıza aldık. Bugün müşterilerimizin öncelikli olarak ilgilendikleri alanların başında da nitelikli eğitim, iklim değişikliği ile mücadele, erişilebilir ve temiz enerji ve su ile sorumlu üretim ve tüketim konuları ön plana çıkıyor.

Seçeceğimiz alanları belirlerken uzman görüşlerinin yanı sıra müşterilerimizin ilgilendiği alanları da önemsiyor ve yakından takip ediyoruz. Bu amaçla TEB Özel müşterilerine yaptığımız ankete katılanların yüzde 77’si topluma fayda yaratan projeleri önemsediğini ve takip ettiğini belirtti. Üstelik yüzde 22 sadece takip etmekle kalmamış, en az bir sosyal girişime yatırım yapmış. Aynı şekilde sosyal girişimle ilgilensin ilgilenmesin, büyük çoğunluğun alışveriş yaparken sosyal fayda yaratan girişimleri öncelikle tercih ettiklerini de gördük."

Mendi, günümüz dünyasında yatırım kavramının finansal desteğin ötesinde, geleceğe yönelik etki oluşturacak adımları finanse etmek anlamına geldiğini belirtti.

Artık yatırım tercihlerinin sosyal, çevresel vb. etkilerini dikkate alan yatırımcılar da çoğunluğu oluşturduğunu kaydeden Mendi, "Bugün de temasını Ekolojik Sürdürülebilirliği Hedefleyen Sosyal Girişimciler olarak belirlediğimiz buluşmamızda ekolojik ve sürdürülebilir sosyal girişim hikayelerini konuştuk. Toplumsal veya çevresel olarak çözülmesini istediğiniz sorunlara yatırım yapabilir, çözümün yatırımcısı olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Mendi, "TEB olarak Türkiye’de bunu pekiştirmek istiyoruz. Melek Yatırımcılarımızla teknoloji dünyasına yatırım yapacağız fakat önümüzdeki süreçte Bankamızdan sıklıkla etki yatırımını ve yatırımcılığını duyacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

