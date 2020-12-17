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TEB'den 3 ay ertelemeli "Yeni Yıl" kredisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.12.2020 13:36 | Son Güncelleme

TEB'den 3 ay ertelemeli "Yeni Yıl" kredisi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar 1,35'ten başlayan faiz oranında yeni bir kampanya başlattı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade ve 3 ay erteleme imkanı sunan "Yeni Yıl" kredisinden yararlanmak isteyenler, başvurularını TEB şubelerinden, CEPTETEB internet şubesinden, CEPTETEB mobil uygulamasından ve çağrı merkezi kanallarından yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "TEB müşterisi olsun veya olmasın vatandaşlarımızın rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için 3 aya kadar ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyamızı sunduk. Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi kampanyasına dileyen herkes şubelerimiz veya dijital bankacılık kanallarımız üzerinden başvurabiliyor." ifadelerini kullandı.

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