TEB’den emeklilere 5 bin 500 TL'ye varan promosyon

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile 5.500 TL’ye varan promosyon sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı.

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

Ayrıca TEB’e davet ettikleri ve maaşını TEB’e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 500 TL’ye varan nakit ödül kazanabilecekler.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan TEB, emeklilerin bu hattan ve Bireysel İnternet Şube ile CEPTETEB Mobil uygulamadan yapacakları EFT/FAST ve Havale işlemlerinden ücret almıyor.

TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, emekli maaş müşterilerine özel avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine avantajlı faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti, TEB’in emeklilere özel paketinde sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler şubeyi ziyaret etmelerine gerek kalmadan mobil ya da internet şubeden başvurularını yapabiliyor.

