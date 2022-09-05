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TEB'den emeklilere 8 bin liraya varan promosyon

05.09.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEB'den emeklilere 8 bin liraya varan promosyon

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile 8 bin liraya varan promosyon sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı.

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8 bin liraya varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Ayrıca TEB'e davet ettikleri ve maaşını TEB'e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 lira, toplamda 500 liraya varan nakit ödül kazanabilecek.

- TEB'in emekliler için özel müşteri hattı bulunuyor

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan TEB, emeklilerin bu hattan ve Bireysel İnternet Şube ile CEPTETEB Mobil uygulamadan yapacakları EFT/FAST ve Havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, emekli maaş müşterilerine özel avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine avantajlı faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, TEB'in emeklilere özel paketinde sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

- Cepten veya internet şubesinden kolayca başvuru yapılabiliyor

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler şubeyi ziyaret etmelerine gerek kalmadan mobil ya da internet şubeden başvurularını yapabilirler. Kampanya hakkında detaylı bilgiye TEB'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.​​​​​​​

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