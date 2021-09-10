YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TEB'den KOBİ'lere ve teknoloji firmalarına özel avantajlar

TEB'den KOBİ'lere ve teknoloji firmalarına özel avantajlar

10.09.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEB, KOBİ'lere yönelik "Ürün Avantajları", teknoloji firmalarına yönelik ise "Teknoloji Masraf Avantajları" kapsamında üç yeni ayrıcalıklı ürününü müşterilerinin kullanımına sunuyor

İSTANBUL (AA) - "Danışman Banka" anlayışıyla 15 yılı aşkın süredir KOBİ'lerin gelişmesine ve rekabette güçlenmesine destek olan Türk Ekonomi Bankası (TEB), ürün avantajlarıyla da KOBİ ve teknoloji firmalarına yönelik özel fırsatlar sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda TEB, KOBİ'lere yönelik "Ürün Avantajları", teknoloji firmalarına yönelik ise "Teknoloji Masraf Avantajları" kapsamında üç yeni ayrıcalıklı ürününü müşterilerinin kullanımına sunuyor.

TEB, Ürün Avantajları ile KOBİ müşterilerinin günlük bankacılık işlemlerini TEB ayrıcalığıyla yönetmelerini sağlıyor. Bu kapsamda "KOBİ Dört Dörtlük" ve "KOBİ PRATİK" Ürün Avantajları ile müşteriler, aylık POS/ÖKC, çek karnesi ve tahsile verilen çek masraflarında avantajlar elde ederken, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden belli bir adede kadar ücretsiz EFT/ Havale imkanına sahip oluyor.

Firmalara ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli ürünler ve paketler sunan TEB, teknoloji firmalarına yönelik olarak da Teknoloji Masraf Avantajları'nı hayata geçirdi.

Buna göre TEB, müşterilerine CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden aylık ücretsiz olarak belli bir adede kadar EFT ve havale imkanı sunuyor. Bu sayede teknoloji şirketleri de günlük bankacılık işlemlerinde TEB'in ayrıcalıklarından faydalanabiliyor.

TEB'in müşteri odaklı anlayışıyla hayata geçirdiği Dış Ticaret Paket seçenekleri ile TEB müşterileri, işlem yoğunluklarına göre nakit akışlarına en uygun paketi seçebiliyor.

TEB Dış Ticaret Masraf Paketleri ile KOBİ'ler ithalat ve ihracat işlemlerinde, swift ve transfer masraflarını uygun fiyatlarla yönetirken, TEB FX Platformu'nda avantajlı kurlarla işlem yapabiliyor.

6 aylık periyodlarda kullanılabilen TEB Dış Ticaret Masraf Paketleri işlem adetlerine göre üç farklı şekilde müşterilere sunuluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Red Bull sporcusu Dario Costa'nın tünel geçişi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiRed Bull sporcusu Dario Costa'nın tünel geçişi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
Anahtar Kelimeler:
TEB

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Eylül Cuma

İmsak
05:05
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:40
Akşam
19:30
Yatsı
20:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.