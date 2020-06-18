YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. TEBEV, ihtiyaç sahibi 352 vatandaşı yalnız bırakmıyor

TEBEV, ihtiyaç sahibi 352 vatandaşı yalnız bırakmıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, bünyesindeki 352 vatandaşı yalnız bırakmıyor.65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara, sağlık kontrollerinden market ve eczane alışverişine, hastaneye ulaşımdan ikinci el eşya desteğine kadar çok sayıda hizmet sağlanıyor.Tepebaşı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012’den bu yana vatandaşlara uzanan bir dost eli olmayı sürdürüyor.Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, ihtiyaç sahibi, kimsesiz 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, bünyesindeki 352 vatandaşı yalnız bırakmıyor.
65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara, sağlık kontrollerinden market ve eczane alışverişine, hastaneye ulaşımdan ikinci el eşya desteğine kadar çok sayıda hizmet sağlanıyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012’den bu yana vatandaşlara uzanan bir dost eli olmayı sürdürüyor.
Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, ihtiyaç sahibi, kimsesiz 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet sunuyor. Ev eşyası desteğinden vatandaşların sağlık kontrollerine, hastaneye ulaşım hizmetinden eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet TEBEV ekipleri tarafından sağlanıyor. TEBEV görevlileri ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini de takip ediyor. TEBEV’in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin hizmetleri, sadece TEBEV’den hizmet alan vatandaşlardan değil Eskişehir halkının genelinden beğeni topluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:23
Öğle
13:04
İkindi
17:01
Akşam
20:36
Yatsı
22:22

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Botanik Eczanesi
Odunpazari
Cengiz Eczanesi
Odunpazari
Derman Eczanesi
Odunpazari
Ersöz Eczanesi
Odunpazari
Güven Eczanesi
Tepebasi
Neşet Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Eskişehir’de Kutlu Doğum coşkusu

Eskişehir’de Kutlu Doğum coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.