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TEBEV yalnız bırakmıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.05.2020 14:19 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) bünyesindeki vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) bünyesindeki vatandaşları yalnız bırakmıyor. Vatandaşların sağlık kontrolleri, market-eczane gibi ihtiyaçlarını gideren TEBEV, ev temizliklerini de yapıyor.
Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) bünyesindeki vatandaşların koronavirüs tehlikesinden korunması için hizmetlerini sürdürerek evlere ulaşmaya devam ediyor. Vatandaşların evde kalması gereken süreçte TEBEV, eczane ve market-pazar alışverişleri konusunda bünyesindeki vatandaşlara hizmet veriyor. Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TEBEV, kayıtlı vatandaşların yaşlılık ve koronavirüs dolayısıyla dışarı çıkmamaları için çalışıyor. TEBEV ayrıca vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti sunmaya devam ediyor.
TEBEV ile yüzler gülüyor
2012 yılı Mart ayında hizmet vermeye başlayan TEBEV, ihtiyaç sahibi vatandaşlara battaniyeden hastalar için üretilmiş özel yataklara, yürümeye yardımcı olan araçlardan mutfak araç gereçlerine kadar birçok konuda yardım sağlıyor. TEBEV, 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, engelliler, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşlara yönelik hizmet veriyor.
TEBEV bünyesindeki vatandaşlar da aldıkları hizmetlerden memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, TEBEV hizmetleri hakkında her türlü soru, görüş ve taleplerini 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından yetkililere ulaştırabiliyor.

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Gökmeydan Eczanesi
Odunpazari
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