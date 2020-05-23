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TEBEV’den bayram temizliği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.05.2020 13:42 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, TEBEV hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirmeyi sürdürüyor.Tepebaşı Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ile Ramazan Bayramı öncesinde takip ettiği evlerde bayram temizliği yapıyor.TEBEV, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde geçim sıkıntısı çeken ya da kimsesi olmayan vatandaşların yanında olmaya ve yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, TEBEV hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirmeyi sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ile Ramazan Bayramı öncesinde takip ettiği evlerde bayram temizliği yapıyor.
TEBEV, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde geçim sıkıntısı çeken ya da kimsesi olmayan vatandaşların yanında olmaya ve yardım elini uzatmaya devam ediyor. TEBEV ekipleri bu kapsamda bir haftada 34 evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin ulaştığı evlerde temizliğin yanı sıra tamirat, ilaçlama, boya ve badana çalışması da yapılıyor.
Çalışmalardan ötürü memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

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