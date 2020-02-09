YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

MERSİN HABERLERİ  | 09.02.2020 15:33 | Son Güncelleme

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, göreve atanmasından dolayı gönderilen tebrik çiçeklerini, öğrencilerin isteği üzerine Çopurlu İlkokulu ve Şehit Murat Namdar Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine hediye etti.Geçen ay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandığında, tebrik için gönderilen çiçekleri satarak gelirini Çopurlu İlkokulu ve Şehit Murat Namdar Ortaokulu Özel Eğitim Sınıflarına bağışlayacağını söyleyen Gedik’in bu açıklamasını öğrenen öğrenciler, çiçeklerin satılmasını istemeyerek kendilerine yollanması talebinde bulundu.

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, göreve atanmasından dolayı gönderilen tebrik çiçeklerini, öğrencilerin isteği üzerine Çopurlu İlkokulu ve Şehit Murat Namdar Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine hediye etti.
Geçen ay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandığında, tebrik için gönderilen çiçekleri satarak gelirini Çopurlu İlkokulu ve Şehit Murat Namdar Ortaokulu Özel Eğitim Sınıflarına bağışlayacağını söyleyen Gedik’in bu açıklamasını öğrenen öğrenciler, çiçeklerin satılmasını istemeyerek kendilerine yollanması talebinde bulundu. Gedik, öğrencilerden gelen talep üzerine, çiçekleri satmaktan vazgeçerek okula gönderdi.
İlkokul ve ortaokulda özel eğitimli sınıflarda okuyan öğrenci sayısının 30 olduğunu, şimdiye kadar yollanan çiçekleri gönderdiğini ve bundan sonrada gelecek olan çiçekleri de göndereceğini belirten Gedik, “Öğrencilerimizden gelen talep daha mantıklı geldi. Çiçekleri satıp meblağını bağışlasaydık fazla bir yararı olmayacaktı. Ancak şuan her öğrencimize iki çiçek düşüyor. Bu çiçekleri öğrencilerimize verirken bakımlarını üstlenmek şartıyla veriyoruz ve öğrencilerimiz bu durumdan çok memnun. En azından bir sorumluluk yüklemiş oluyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmek için gayret ettiklerini görüyoruz. Onlar memnun olup gülünce, bizlerde gülüyoruz. Onlarda bizim için bakılması gereken narin birer çiçek” dedi.
Okul Müdürü Ahmet Bekar ise çok memnun olduklarını ifade ederek, “Öğrencilerimiz gerçekten çok memnun oldu. Bakımını yapmak şartıyla öğrencilerimize çiçekleri verdik. Öğrencilerimiz kendilerine göre çiçeklere birer isim koydu. Bakıyoruz sahiplenme duygusu içerisinde öğrencilerimiz severek çiçeklerle ilgileniyor. Okul süresince çiçeklerin bakımı okulda yapılacak. Okullar tatil olduğun da ise evlerine götürerek burada bakımlarına devam edecekler. Onların sevinci bizim sevincimizdir" diye konuştu.

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Bağlar Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

Bağlar Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı

Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı

(Özel) Bursa Şehir Hastanesi 900 bin hastaya hizmet verdi

(Özel) Bursa Şehir Hastanesi 900 bin hastaya hizmet verdi

Karla mücadele ekibinden vatandaşlara uyarı

Karla mücadele ekibinden vatandaşlara uyarı

Mersin Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
06:09
Sabah
07:30
Öğle
13:01
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Mersin Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Anadolu Eczanesi
Merkez
Aydın (Toroslar) Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Çağdaşkent Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Merdan Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erdemli çiçek serası yenileniyor

Erdemli çiçek serası yenileniyor

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Teleferik Projesi Tamamlandı

Teleferik Projesi Tamamlandı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.