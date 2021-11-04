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Technopc, savunma sanayisine özel ürünlerle SAHA EXPO 2021 Fuarı'nda

04.11.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Technopc, Türkiye’nin savunma sanayisi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş olan farklı form faktörlerdeki kartların ve elektronik birimlerin paketlenmesi için askeri bilgisayar mekaniklerinin tasarım ve imalat faaliyetlerini tamamen milli imkanlarla yürüterek, savunma sanayinin hizmetine yenilikçe ürünler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Technopc, 10-13 Kasım'da düzenlenecek SAHA EXPO 2021 Fuarı'nda savunma sanayisine özel ürünleriyle yer alacak.

Technopc'den yapılan açıklamaya göre, savunma, deniz ve havacılık sektörlerindeki en gelişmiş teknolojilerin sergileneceği SAHA EXPO 2021 fuarı, 10-13 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek.

Savunma sanayisi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan Saha İstanbul bu fuarla savunma sanayinin devlerini bir araya getiriyor. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen fuar, 30 ülkeden 600’ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşecek.

Savunma sanayisinde, sahadaki araçların içinde ya da savunma birimleri tarafından kullanılan dayanıklı ve uluslararası standartlara uygun bilgisayarlar, zorlu testlerden geçerek Türkiye’de milli imkanlarla üretiliyor. Bu bilgisayarları, Türkiye’nin yerli bilgisayar üretici sertifikasına sahip ilk ve tek markası, aynı zamanda Saha İstanbul üyesi olan Technopc üretiyor.

Technopc, Türkiye’nin savunma sanayii ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş olan farklı form faktörlerdeki kartların ve elektronik birimlerin paketlenmesi için askeri bilgisayar mekaniklerinin tasarım ve imalat faaliyetlerini tamamen milli imkanlarla yürüterek, savunma sanayinin hizmetine yenilikçe ürünler sunuyor.

Kendi bünyesinde bulunan Ar- Ge ekibi ile Technopc, savunma sanayisi kapsamında askeri teknolojinin üretim ve saha uygulamaları alanlarında ve mühendislik, üretim ve servis hizmetleri ve daha birçok alanda savunma sanayi için geliştirmeler yapıyor. Technopc ürünlerinde sadece donanım değil aynı zamanda yapay zeka destekli yazılımlar da kullanılıyor.

Technopc ürün yelpazesinde MIL-STD, NATO ve IP gibi uluslararası standartlarda üretilerek test edilmiş ve uygunluk belgesi almış askeri bilgisayarlar ve tabletler bulunuyor. Bu cihazlar fiziksel olarak yüksek mukavemetli malzeme ile kaplanmış, her açıdan düşmeye karşı dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca tüm arayüzler su geçirmez ve toz geçirmez malzemelerle donatılmış olarak kullanıma sunuluyor.

Technopc, savunma sanayi ile birlikte, perakende, eğitim, sağlık, finans, kamu, üretim ve telekomünikasyon gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce kurumsal markaya, kamuya ve son kullanıcılara 25 yıldır teknolojik ürün çözümleri üretiyor.

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