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Tecrübeli golcü Alican Tez, Kütahyaspor’da

02.02.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Tecrübeli golcü Alican Tez, Kütahyaspor’da

Kütahya Belediyespor, 3.Lig ekiplerinden Alanya Kestelspor’dan34 yaşındaki tecrübeli golcü Alican Tez ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanarak renklerine bağladı.Belediye Kütahyaspor’a transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek transferde emeği geçenlere teşekkür eden Alican Tez "Bundan sonra gollerimi Belediye Kütahyaspor’un başarısı için atıp, hedeflerimiz doğrultusunda takımımıza katkı sağlamak istiyorum” dedi.1987 Antalya doğumlu olan Alican Tez, futbola 1998 yılında Antalya Yolspor’da başladı.

Kütahya Belediyespor, 3.Lig ekiplerinden Alanya Kestelspor’dan34 yaşındaki tecrübeli golcü Alican Tez ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanarak renklerine bağladı.
Belediye Kütahyaspor’a transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek transferde emeği geçenlere teşekkür eden Alican Tez "Bundan sonra gollerimi Belediye Kütahyaspor’un başarısı için atıp, hedeflerimiz doğrultusunda takımımıza katkı sağlamak istiyorum” dedi.
1987 Antalya doğumlu olan Alican Tez, futbola 1998 yılında Antalya Yolspor’da başladı. 2005 yılında Antalyaspor’da profesyonel oldu. Antalyaspor, Maltepespor, İzmirspor, Eyüpspor, Sarayköy 1926 FK, İnegölspor, Ünyespor, Kayseri Erciyespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Bayrampaşaspor, Manavgatspor, Ankara Demirspor, Orhangazi Belediyespor, Çarşambaspor, Hatayspor, Kırıkhanspor, Karaköprü Belediyespor, Ankara Demirspor, Serik Belediyespor ve Alanya Kestelspor formalarını terletti.
Tez, 1.Lig’de 8, 2.Lig’de 66, 3.Lig’de 206, Türkiye Kupasında 6, BAL’da ise 4 maçta görev alıp kariyeri boyunca toplam 114 gol kaydetti. Devre arasında Alanya Kestelspor forması ile 13 maça çıkıp 4 gole imzasını attı.

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