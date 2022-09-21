YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tecrübeli voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Filipinler'de sürdürecek

Tecrübeli voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Filipinler'de sürdürecek

21.09.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeliz Başa, Filipinler Voleybol Ligi'nin son şampiyonu Creamline Cool Smashers'e transfer oldu

İSTANBUL (AA) - Türk voleybolunu uluslararası alanda uzun süredir temsil eden deneyimli oyuncu Yeliz Başa, kariyerini Filipinler'de sürdürecek.

Filipinler Voleybol Ligi'nin son şampiyonu Creamline Cool Smashers ile sözleşme imzalayan 35 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla antrenmanlara başladı.

Türkiye'de Beşiktaş, Halkbank ve Bodrumspor formaları giyen Yeliz, yurt dışında 10 farklı ülkenin takımlarında görev aldı. Deneyimli pasör çaprazı, Filipinler'in yanı sıra Güney Kore, Japonya, Çekya, Endonezya, Tayland, Vietnam, Arnavutluk, Porto Riko ve İtalya takımlarının kadrosunda da bulundu.

Voleybol kariyerinde Türkiye dahil 11 farklı ülkede forma giyen ve birçok ülkede şampiyonluk yaşayan Yeliz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "11. ülkeye transfer oldum. Farklı ülkelerde, farklı kültürlerde voleybol oynamayı seviyorum. Yeni bir heyecan ve yeni şampiyonluklar için Filipinler'deyim. Bana güvenen başta kulüp başkanıma, yöneticilerime ve antrenörlerime çok teşekkür ederim. Ülkemi her zamanki gibi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildiİstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi
Sancaktepe'de metro inşaatında kule vinci devrildi, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıSancaktepe'de metro inşaatında kule vinci devrildi, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktorun yargılanmasına başlandıMuğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktorun yargılanmasına başlandı
Anahtar Kelimeler:
Voleybol yeliz başa

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.