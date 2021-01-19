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TED Box sınavları ilk kez Malatya’da yapılacak

19.01.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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TED Box sınavları ilk kez Malatya’da yapılacak

TED Malatya Koleji Özel Okulları hafta içinde yoğunlaştırılmış ders programlarının yanı sıra hafta sonları da TED Box Sınav uygulamasına geçiyor.Kurumdan yapılan açıklamada içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlıklı bir öğretim yürütülmesi adına çözüm ve sonuç odaklı çalışmalar yapıldığı belirtildi.Pandemi döneminin başından itibaren eğitim açığı vermemek ve telafi eğitimine ihtiyaç duymayacak çalışmalar yapıldığının belirtildiği açıklamada “Okulumuz, öğrencilerimizin kendi geleceklerinden endişe duymayacağı çalışmaları hayata geçirmek üzere hep iyiye değil en iyiye odaklandı.

TED Malatya Koleji Özel Okulları hafta içinde yoğunlaştırılmış ders programlarının yanı sıra hafta sonları da TED Box Sınav uygulamasına geçiyor.
Kurumdan yapılan açıklamada içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlıklı bir öğretim yürütülmesi adına çözüm ve sonuç odaklı çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Pandemi döneminin başından itibaren eğitim açığı vermemek ve telafi eğitimine ihtiyaç duymayacak çalışmalar yapıldığının belirtildiği açıklamada “Okulumuz, öğrencilerimizin kendi geleceklerinden endişe duymayacağı çalışmaları hayata geçirmek üzere hep iyiye değil en iyiye odaklandı. Online eğitim için teknolojik donanımını özel yayın frekansları ile güçlendiren TED Malatya Koleji Özel Okulları şimdi de hafta içinde yoğunlaştırılmış ders programları uygularken, hafta sonları ise TED BOX Sınav uygulamaları ile öğrencilerin adreslerinde teslim edilen ve zoom.us üzerinde kontrolü sağlanan, K12 uygulaması üzerinden optik okuyucularla cevapların alındığı sınavlar gerçekleştirmektedir.” denildi.
Bu uygulamayı Türkiye’de ilk hayata geçiren kurumun TED Malatya Koleji olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlk kez sınav grubu öğrencilerine uygulanan TED BOX Sınav uygulaması, şimdi de Ortaokulda tüm sınıflara aynı yöntemle uygulanmaya başlandı. Sınavlara ek olarak, İlkokulda TED BOX Haftalık Ödev uygulaması ile de öğrencilerimizin adreslerine ödevleri teslim edip, bir hafta sonra öncekiler yeni ödevlerle değiştirilerek öğrencilerimizin okulda oldukları duygusunu yaşamalarını sağlamaktayız. Kısaca TED Malatya Koleji Marka değeri olan bit kurum olmanın ötesinde eğitime sevdalı, alanında öncü bir eğitim kuruluşu olduğunu eyleminde ve söyleminde gerçekleştirmeye devam etmektedir”

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