TED İzmir Kolejinden TÜBİTAK’ta büyük başarı

TED İzmir Koleji, 51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölge Finalinde ikincilik ödülü kazandı. Doğa dostu tuğla üreten öğrenciler, çimentoyu da kullanımdan kaldıran bir proje üretti.

Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölge Finalinde büyük başarı yakaladı. Kolejin 11. sınıf öğrencilerinden Alin Karakurt ve Ege Pektaşdan, fizik öğretmeni Dr. Bircan Gişi danışmanlığında yürüttükleri "Depreme Yüksek Dayanım Gösteren Tuğla Eldesinde Ayçiçeği (Helianthus annuus) ve Pamuk (Gossypium hirsutum) Saplarının Etkilerinin Araştırılması" başlıklı projeleri ile 51. TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışmasında Ege Bölgesi 2.’si oldu.

Pamuk ve ayçiçek sapı organik atıklarını kullanarak doğa dostu tuğla üreten öğrenciler, tuğla yapısında da çimento kullanmayarak doğaya ve insana verilen zararın azaltılabileceğini öngördü. Öğrenciler, projede ayrıca çimentoyu tamamen kullanımdan kaldırdı. Bu sayede doğaya her yıl salınan karbondioksit miktarını azaltan proje, üretim aşamasında çalışan insanların sağlıklı yaşama oranlarını arttırmayı da hedefledi.

