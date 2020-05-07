TED Karabük Koleji uzaktan eğitim sürecini başarı ile sürdürüyor

Türk Eğitim Derneği (TED) Karabük Koleji yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okulların kapatılmasının ardından yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

TED Karabük Koleji Müdürü Kerim Barçın, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime başlamak zorunda kaldıklarını belirterek, “Okullarımız Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16-20 Mart 2020 tarihlerinde tatil edildi. Uzaktan eğitime 23 Mart 2020 tarihinde başladık. Bu uzaktan eğitim sürecinde tüm okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz için seferber olduk. Hiç beklemediğimiz bir durumdu. Fakat biz TED Okulları, çok hızlı bir şekilde yeni bir öğrenme süreci olan uzaktan eğitime uyum sağladık. Genel Merkezimiz ve TED Okulları işbirliği yaptık. Bu süreçte teknolojiyi iyi kullandık ve getirilerini uzaktan eğitim için değerlendirdik. Genel Merkezimiz tarafından Haftalık Ders Programları geliştirildikten sonra ders videoları hazırlanarak TED Okulları ile paylaşıldı. Videolara sürekli erişim sağlandı. Haftalık programlar, videolar ve ek kaynak linkleri okul müdürlüğü tarafından öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz ile paylaşıldı. Genel Merkezimiz tarafından paylaşılan videolar önce asenkron olarak yürütüldü. Videolar, yıllık plan doğrultusunda ilgili konular baz alınarak oluşturuldu. Bu video ve ek kaynak linkleri, öğretmenlerimiz tarafından K12NET sistemi üzerinden ödev olarak öğrencilerimizle paylaşıldı. Öğretmenlerimiz önce videoları izledi ve öğrencilerimiz için ödevler hazırlayarak K12NET sistemine yüklediler. Bu süreçte öğrencilerimizin evleri öğrenme ortamına dönüştürüldü” dedi.

Yaşanılan bu olağan dışı dönemde öğrencileri sadece akademik olarak değil aynı zamanda duygusal olarak da desteklemek üzere; ders programlarında paylaşılan video ve ödevlendirmelerin yanı sıra canlı buluşmalara 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren yer vermeye başladıklarını hatırlatan Barçın, “ ‘Öğretmenlerimle Buluşuyorum’ etkinlikleri ve ‘Soru -Cevap Buluşmaları’ ile uzaktan eğitimde fark oluşturarak eğitime renk kattık. Öğretmen ve öğrencilerimiz, video konferans ya da canlı sohbet yoluyla gerçek zamanlı olarak çevrim içi buluştular. Bu buluşmalarla öğretmen-öğrenci ve

öğrenci-öğrenci iletişimini sağlayarak sohbet ortamını planladık. 8. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerimizin öğrendikleri konularla ilgili eksiklikleri tamamlama etkinlikleri interaktif yapılmaya başlandı” ifadelerine yer verdi.

“Net öğrenme hedefleri ve öğrenme sonuçları belirledik”

Barçın, 6-10 Nisan 2020 tarihinden itibaren Genel Merkez tarafından izleme sınavlarının online ortamda uygulanmaya başlandığını dile getirerek, şunları söyledi: “Haftalık programlarda izleme sınavları da belirtilerek, öğretmenlerimiz, öğrenci ve velilerimiz ile paylaştılar. Ödevlerin farklı faktörler nedeniyle evde tamamlanması muhtemelen iki kat daha fazla sürmesi düşünülerek öncelikleri belirledik ve gerçekçi olmaya çalıştık. Yönergeler net ve planlı bir şekilde özetlendi. Öğrenme oturumunu tamamlamak için gereken süreler belirtildi. Görev gereksinimlerini ve uzunluğunu açıkça belirttik. Uygun ödev yükleri belirledik. Öğrencilerimizin çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarını dengelemeye ve birbiri ile bağlantı kurmalarını teşvik ettik. Tüm yönerge ve ödevlerimizi sürekli K12Net/Okul Portalımız üzerinden yürüttük. Bir sistem aracılığı ile destek sağlamak, soruları yanıtlamak veya karışıklığı netleştirmek için canlı buluşma saatleri içinde çevrimiçi olduk. Ödev ve ders yükü, duygusal durum, öğrenme tercihleri ve öğrenme hızları hakkında öğrencilerimizin geri bildirimlerini aldık. Öğrenmeyi sürdürmeyi arttırmak için multimedya materyalleri derleyerek hazırladık ve etkileşimli dersler oluşturarak dijital araçları kullandık. Derslerin öğrenme hedeflerini belirleyerek, öğrencilerimizin hedefe yönelik olmalarını sağladık. Net öğrenme hedefleri ve öğrenme sonuçları belirledik, öğrenci ve velilerimiz ile sonuçları paylaştık.”

“Öğrencilerimiz, çevrim içi öğrenmeyi öğrendiler”

Derslere katılım oranı üst düzeyde olduğunu ifade eden Barçın, “TED Genel Merkez Online Sınav Uygulaması 4. sınıftan 11. sınıflara kadar uygulandı. Okulumuz öğrencilerinin sınavlara katılım oranı yüzde 100’dür. 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik deneme sınavları da düzenli olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz sadece okulumuz tarafından sunulan programlara katılmadılar. Bunun yanında yeni beceriler kazandılar. Evde uzun süre aileleriyle birlikte kalmayı öğrendiler. Belki kendilerini keşfettiler. Velilerimiz öğrencilerimizi daha iyi tanıdılar. Öğrencilerimiz, çevrim içi öğrenmeyi öğrendiler” dedi.

