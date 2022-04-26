YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tedarik zinciri finansmanı çözümü C2FO'dan 200 milyar dolarlık nakit akışı

Tedarik zinciri finansmanı çözümü C2FO'dan 200 milyar dolarlık nakit akışı

26.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

C2FO Kurucu ve CEO’su Sandy Kemper: -"İşini büyütmek isteyen ama sermayeye ihtiyacı olan şirketlerin, hiçbir borç altına girmeden, kredi başvurusu yapmakla, teminat oluşturmakla uğraşmadan 200 milyar dolarlık nakde erişmelerini sağladık"

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - C2FO, faturaların erken ödenmesi yoluyla tedarikçilere aktardıkları nakit kaynağın 200 milyar doları aştığını duyurdu.

Tedarik zinciri finansmanı çözümü C2FO'dan yapılan açıklamaya göre, sisteme kayıtlı tedarikçiler, müşterilerinden bekledikleri vadeli alacaklarını ortalama 32 gün erken tahsil ederek, maliyetlerin ve belirsizliklerin arttığı, finansmana erişimin zorlaştığı bir ortamda nakit akışlarını güçlendirdiler.

Kurulduğu 2008 yılından bu yana, “Her şirketin büyümek için ihtiyaç duyduğu sermayeye ulaşmasını sağlamak” hedefine odaklanan C2FO, platformdan geçen ilk işlemden 10 yıl sonra, Mart 2020’de 100 milyar dolar sınırını aşmıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ikinci 100 milyar doların sadece iki yıl içinde kullandırılmış olması, Kovid-19’u takip eden dönemde, hızlı, tamamen dijital ve uygun maliyetli finansmana yönelik artan ilgiye işaret ediyor. Platform’un büyüme hızı dikkate alındığında, 4 yıldan kısa bir süre içinde 1 trilyon dolarlık nakit akışı hedefinin yakalanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen C2FO Kurucu ve CEO’su Sandy Kemper, C2FO’yu kurdukları günden bu yana, geleneksel finans sisteminin eğilmediği bir alana odaklandıklarını belirterek, "işletmelerin ticari alacaklarını hızla tahsil edebildikleri küresel bir dijital platform oluşturmayı hedefledik.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, işini büyütmek isteyen ama sermayeye ihtiyacı olan şirketlerin, hiçbir borç altına girmeden, kredi başvurusu yapmakla, teminat oluşturmakla uğraşmadan 200 milyar dolarlık nakde erişmelerini sağladık. Böyle büyük bir likiditeyi harekete geçirebildiğimiz ve şirketlerin hızlı büyümesine katkı sağlayabildiğimiz için son derece gururluyuz.” ifadelerini kullandı.

C2FO, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı pek çok ülkede, geniş tedarik zincirine sahip büyük ölçekli sanayi ve hizmet şirketlerine uçtan uca dijital bir Erken Ödeme Platformu kuruyor.

Dünyanın her yerinden tedarikçiler bu platforma giriş yaptıklarında, müşterileri tarafından onaylanmış ve vadesini bekleyen alacaklarını görüntülüyor ve ihtiyaç duyduklarında, kendileri için uygun olan bir iskonto karşılığında alacaklarını derhal ve doğrudan müşterilerinden tahsil ediyor.

Büyük ölçekli alıcı firmalar nakit güçleri ve düşük maliyetli kaynaklar ile kendi tedarikçilerini desteklerken, tedarikçiler ise nakit akışlarını hızlandırarak faaliyet döngülerini güçlendiriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Burdur'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıBurdur'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'da miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi ölüSamsun'da miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi ölü

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
20:02
Yatsı
21:31
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

Kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.