Tedarik zinciri finansmanı çözümü C2FO'dan 200 milyar dolarlık nakit akışı

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - C2FO, faturaların erken ödenmesi yoluyla tedarikçilere aktardıkları nakit kaynağın 200 milyar doları aştığını duyurdu.

Tedarik zinciri finansmanı çözümü C2FO'dan yapılan açıklamaya göre, sisteme kayıtlı tedarikçiler, müşterilerinden bekledikleri vadeli alacaklarını ortalama 32 gün erken tahsil ederek, maliyetlerin ve belirsizliklerin arttığı, finansmana erişimin zorlaştığı bir ortamda nakit akışlarını güçlendirdiler.

Kurulduğu 2008 yılından bu yana, “Her şirketin büyümek için ihtiyaç duyduğu sermayeye ulaşmasını sağlamak” hedefine odaklanan C2FO, platformdan geçen ilk işlemden 10 yıl sonra, Mart 2020’de 100 milyar dolar sınırını aşmıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ikinci 100 milyar doların sadece iki yıl içinde kullandırılmış olması, Kovid-19’u takip eden dönemde, hızlı, tamamen dijital ve uygun maliyetli finansmana yönelik artan ilgiye işaret ediyor. Platform’un büyüme hızı dikkate alındığında, 4 yıldan kısa bir süre içinde 1 trilyon dolarlık nakit akışı hedefinin yakalanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen C2FO Kurucu ve CEO’su Sandy Kemper, C2FO’yu kurdukları günden bu yana, geleneksel finans sisteminin eğilmediği bir alana odaklandıklarını belirterek, "işletmelerin ticari alacaklarını hızla tahsil edebildikleri küresel bir dijital platform oluşturmayı hedefledik.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, işini büyütmek isteyen ama sermayeye ihtiyacı olan şirketlerin, hiçbir borç altına girmeden, kredi başvurusu yapmakla, teminat oluşturmakla uğraşmadan 200 milyar dolarlık nakde erişmelerini sağladık. Böyle büyük bir likiditeyi harekete geçirebildiğimiz ve şirketlerin hızlı büyümesine katkı sağlayabildiğimiz için son derece gururluyuz.” ifadelerini kullandı.

C2FO, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı pek çok ülkede, geniş tedarik zincirine sahip büyük ölçekli sanayi ve hizmet şirketlerine uçtan uca dijital bir Erken Ödeme Platformu kuruyor.

Dünyanın her yerinden tedarikçiler bu platforma giriş yaptıklarında, müşterileri tarafından onaylanmış ve vadesini bekleyen alacaklarını görüntülüyor ve ihtiyaç duyduklarında, kendileri için uygun olan bir iskonto karşılığında alacaklarını derhal ve doğrudan müşterilerinden tahsil ediyor.

Büyük ölçekli alıcı firmalar nakit güçleri ve düşük maliyetli kaynaklar ile kendi tedarikçilerini desteklerken, tedarikçiler ise nakit akışlarını hızlandırarak faaliyet döngülerini güçlendiriyor.

