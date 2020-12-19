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Tedavi altındaki can dostlar iyileşiyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.12.2020 11:13 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi ekipleri değişik nedenlerden dolayı yaralanan kedi ve köpekleri Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde yapılan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşturuyor.Hakkari’de değişik tarihlerde hasta olan, araç çarpmış, saldırıya uğramış kedi ve köpekler, Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde yapılan başarılı ameliyat ve tedavilerinin ardından doğa yaşam alanlarına tekrar salıveriliyor.

Tedavi altındaki can dostlar iyileşiyor

Hakkari Belediyesi ekipleri değişik nedenlerden dolayı yaralanan kedi ve köpekleri Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde yapılan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşturuyor.
Hakkari’de değişik tarihlerde hasta olan, araç çarpmış, saldırıya uğramış kedi ve köpekler, Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde yapılan başarılı ameliyat ve tedavilerinin ardından doğa yaşam alanlarına tekrar salıveriliyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, veteriner tekniker Fatih Çiftçi ve ekibinin başarılı çalışmaları sonucunda yüzlerce sokak hayvanının klinikte muayeneleri yapılarak sağlıklarına kavuşturuluyor. Can dostlara büyük önemin verildiği Hakkari’de uzun tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan hasta ve sakat kediler klinikte dışarı çıkartılarak güneşlenmeleri sağlanıyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çok sayıda can dostu muayene edilip sağlıklarına kavuşturulduğunu ifade ederek, kendilerine yardımcı olan duyarlı Hakkari halkına ise teşekkür ettiler.

Tedavi altındaki can dostlar iyileşiyor

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