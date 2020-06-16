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Tedavi altındaki kedilere şefkat eli

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altında tutulan kedilerin ilgiyle bakımları yapılıyor.Bir süre önce duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bitkin bir şekilde kliniğe getirilen kediler, veteriner ekipleri tarafından düzenli bir şekilde beslenmeleri sağlanıyor.

Tedavi altındaki kedilere şefkat eli

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altında tutulan kedilerin ilgiyle bakımları yapılıyor.
Bir süre önce duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bitkin bir şekilde kliniğe getirilen kediler, veteriner ekipleri tarafından düzenli bir şekilde beslenmeleri sağlanıyor. Annesiz kalan yavru kediler biberonla beslenirken, yetişkin kedilere ise mama veriliyor. Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde müşahede altında tutulan kedilerin günlük bakımları ve beslenmeleri düzenli olarak uzman ekipler tarafından aksatmadan yapılıyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, müşahede altında tutulan misafirlerine en iyi şekilde baktıklarını belirterek, hayvanlar konusunda oldukça duyarlı olan vatandaşlara ise teşekkür ettiler.

Tedavi altındaki kedilere şefkat eli

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