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Tedavi edilen 4 caretta caretta ile 25 yavru denizle buluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 23.08.2020 22:56 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar: - "Bizim arzumuz, bu canlıların doğal ortamlarının devam etmesi, yaşaması"

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 4 yetişkin caretta caretta ile yuvadan yeni çıkan 25 yavru kaplumbağa denize bırakıldı.

Farklı nedenlerle yaralanan "Mava", "Uğurlu", "Efe " ile "Tonyukuk" isimleri verilen deniz kaplumbağalarının tedavileri, DEKAMER'de tamamlandı.

Merkez görevlilerince İztuzu sahilinde kabuğu temizlenen 4 caretta carettaya, uydu takip cihazı takıldı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska'nın yaptığı bilgilendirmenin ardından düzenlenen törenle 4 yetişkin deniz kaplumbağası ile yuvadan çıkan 25 yavru caretta caretta denize bırakıldı.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, koruma altındaki İztuzu Plajı'nın caretta carettaların en önemli yumurtlama alanı olduğunu belirtti.

DEKAMER'de yaralı kaplumbağaların tedavilerinin yapıldığını ve bilimsel veriler elde etmek amacıyla bu hayvanlara çip takıldığını söyleyen Birpınar, şöyle konuştu:

"Bizim arzumuz, bu canlıların doğal ortamlarının devam etmesi, yaşaması. Bunların ne kadar faydalı hayvanlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Denizin içerisindeki otları biçip, oksijeni yükseltiyorlar. Denizi havalandırıyor, oksijen veriyorlar. Dolayısıyla bir sürü faydası olan hayvanlar. Biz bunları korumak, kollamak zorundayız."

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da İztuzu Plajı'nın en iyi korunan plajlardan olduğunu, burası denilince de akla caretta carettaların geldiğini vurguladı.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile birçok kişi katıldı.

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