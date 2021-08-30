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Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in naaşı memleketine getirildi

30.08.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in naaşı memleketine getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in (25) naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda roket saldırısı sonucu 10 Ağustos'ta yaralanan ve tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tüm müdahalelere rağmen dün şehit düşen Şebelek'in cenazesi, Ankara'daki törenin ardından Trabzon'a uğurlandı.

Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine, şehidin annesi Yeter, babası Ali ile ağabeyleri Nurettin, Bahattin ve Kemalettin Şebelek, kız kardeşleri Fatmanur ve Havva ile diğer yakınları, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canbolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin naaşı, yarın Arsin ilçesi Merkez Ulu Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verilecek.

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