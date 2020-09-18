Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 1 Şahin, 1 Küçük Balaban ile 1 Kınalı Keklik, tekrar doğal ortamlarına kavuştular.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı ve bitkin olarak bulunan 1 Şahin, 1 Küçük Balaban ile 1 Kınalı Keklik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınmıştı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kuşlar, tekrar doğal ortamlarına kavuştular.

