YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Tedavileri tamamlanan orman kartalı ve şahin doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan orman kartalı ve şahin doğaya salındı

20.10.2023 13:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da bitkin halde bulunan kartal ile yaralı halde bulunan şahin tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Tedavileri tamamlanan orman kartalı ve şahin doğaya salındı

AKÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde bir ağaçta yorgun ve bitkin halde bulunan küçük orman kartalı ile geçtiğimiz aylarda yaralı halde bulunan şahinin Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavileri tamamlandı. AKÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Türkmenoğlu tarafından yakalanarak AKÜREM’e getiren orman kartalı beslendi ve eski gücüne kavuştu. Yırtıcı kuşları doğaya salmadan önce açıklama yapan Türkmenoğlu, "Spor Bilimleri Fakültesi’nin bahçesinde bir ağacın üzerinde tünemiş olarak duran kartal gördük. Daha sonra hareket yaptık fakat kartal hiç bir şekilde ağacı sallayınca yere düştü. Sonra gittik yakaladık ve aciz olduğunu görünce de AKÜREM’e getirdik." dedi.

“3 HAFTADIR KONDİSYON SKOR OLARAK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE OLMALARINI SAĞLADIK”

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin ise kuşların sağlıklarına kavuşmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Veteriner Fakültesi Prof. Dr. İsmail hocam kartalı kampus içerisinde yorgun, halsiz ve güçsüz bir şekilde bulmuşlar. Merkezimize getirdiklerinde güçsüz, halsiz, yorgun olduğunu hissettik ve kırgın olduğunu hissettik. Daha sonra muayene odamıza aldık, gerekli muayeneleri yaptığımızda göç yorgunu olduğunu gözlemledik. Gerekli bakım, besleme ve tedavisini verdik. Vitamin ve mineralleri takviyesi yaptık. Daha sonraki süreçte, bunlar etçil hayvanlar olduğundan dolayı bunları etle besleyerek yaklaşık 3 haftadır kondisyon skor olarak güçlü bir şekilde olmalarını sağladık. Şuan sağlığına kavuştuğundan dolayı da bunu yaban hayatıyla bugün buluşturacağız. Tabi orman kartalı olduğu için Afyon’da Beşiktaş takımımız aynı zamanda dernek başkanımızı çağırdık yanımıza onlarda sağolsunlar bir farkındalık oluşturmak amacı AKÜREM’e dikkat çekerek onları da çağırmış olduk" diye konuştu.
Açıklamaların ardından Türkmenoğlu şahini, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Önder ise kartalı doğaya saldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da 14 okul servis aracı trafikten men edildiSamsun’da 14 okul servis aracı trafikten men edildi
Kırklareli’nde huzur toplantısıKırklareli’nde huzur toplantısı
14 aracı ezen şahsın iş yerinde jandarma inceleme başlattı14 aracı ezen şahsın iş yerinde jandarma inceleme başlattı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 20 Ekim Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
12:48
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:38

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Cuma

Zehra eczanesi
Merkez
Bizim eczanesi
Bolvadin
Ecirlioglu eczanesi
Cay
Egesu eczanesi
Dazkiri
Dinar eczanesi
Dinar
Uyar eczanesi
Emirdag
Ihsaniye eczanesi
Ihsaniye
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.