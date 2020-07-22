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Tedavisi tamamlanan 23 kuş doğaya bırakıldı

VAN HABERLERİ  | 22.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavileri tamamlanan çeşitli türdeki 23 kuş, yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.Duyarlı vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yaralı ve bitkin halde bulunan 7 şahin, 6 kerkenez, 3 bıldırcın, 1 doğan ve 6 karganın Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavileri tamamlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavileri tamamlanan çeşitli türdeki 23 kuş, yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Duyarlı vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yaralı ve bitkin halde bulunan 7 şahin, 6 kerkenez, 3 bıldırcın, 1 doğan ve 6 karganın Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavileri tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timinin katılımıyla kuşlar yeniden doğaya bırakılırken, kuşları merkeze getiren duyarlı vatandaşlara ise teşekkür belgesi verildi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, çevre illerdeki yaban hayvanları tedavi edip doğaya bıraktıklarını belirterek, “Bugün 23 kuşu doğaya bıraktık. Türkiye’de bir defada bu kadar yaban hayvan salımı oldu. Destek olan ailelere ve ekiplere çok teşekkür ederiz" dedi.

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