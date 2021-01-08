YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Tedavisi tamamlanan 3 yırtıcı kuş doğaya salındı

Tedavisi tamamlanan 3 yırtıcı kuş doğaya salındı

08.01.2021 17:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan iki bayağı şahin ve bir çakır kuşu olmak üzere üç yırtıcı kuş doğaya salındı.AKÜREM Müdürü Doç.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan iki bayağı şahin ve bir çakır kuşu olmak üzere üç yırtıcı kuş doğaya salındı.
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdülkadir Sevinç birlikte tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan atmacagillerden olan iki bayağı şahin ve bir çakır kuşu olmak üzere 3 yırtıcı kuşu doğaya saldı.
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır yaptığı açıklamada, 3 yırtıcı kuşu doğayla buluşturduklarını söyledi. Kandır konuşmasına şöyle devam etti:
“2 tane bayağı şahin bir tanesi de çakır. 3’ü de atmacagillerden. Çakır kuşu atmacagillerin en büyüğü diğer bayağı şahinler yırtıcı kuşlardan biraz daha orta ebatta olan yırtıcı kuşlardan. Şimdi bu yırtıcı kuşlar doğa da hızlı üreyen türleri popülasyonlarını dengelemede rol oynuyorlar. Özellikle güvercin gibi, saksağan gibi ya da tarla faresi, tavşan sincap gibi ya da diğer ötücü kuşlar gibi birçok türün popülasyonlarını dengelemede yırtıcı kuşlar önemli bir oynuyorlar. Dileriz yolları açık olur, nesilleri bol olur ve ekosisteme hizmete devam ederler. Bugün saldığımız kuşlar farklı zamanlarda geldiler ama bir kaç tedavi süresi geçirenlerde var aralarında ya da bir haftadır bizle olanlarda var. Şimdi doğaya dönebilmelerinin sebebi genelde enfeksiyon ya da besin yetersizliği gibi gelen yırtıcı kuşların tedavisi daha başarılı ve doğaya dönme şansları daha yüksek. Bunlar genel durumları bozukluktan dolayı Merkezimize ulaştırılan hayvanlardı ve doğaya dönebildiler. Ama aynı zaman yırtıcı kuşlarda elektrikli tellere çarpma sonucu ya da ateşli silahla yaralanma sonucu gelen hayvanlar bu kadar şanslı olmuyorlar. Bu kuşlar şanslıydı, tedavileri tamamlandı ve doğaya dönebildiler."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:09
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:22

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Efe Eczanesi
Merkez
Karaman Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
24-Eylül Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar’da jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Afyonkarahisar’da jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Emirdağ da bozulan yollarda asfalt yama çalışmaları başladı

Emirdağ da bozulan yollarda asfalt yama çalışmaları başladı

Kaymakam Kaçmaz EML ek atölye inşaatının bitirilmesi için talimat verdi

Kaymakam Kaçmaz EML ek atölye inşaatının bitirilmesi için talimat verdi

Başkan Şahin: “İscehisarspor emin adımlarla yoluna devam ediyor”

Başkan Şahin: “İscehisarspor emin adımlarla yoluna devam ediyor”

Afyon’un tadına doyulmaz tescilli lezzetleri dijital ortama aktarılıyor

Afyon’un tadına doyulmaz tescilli lezzetleri dijital ortama aktarılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.