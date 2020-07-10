YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Tedavisi tamamlanan martı ve kaplumbağa doğaya salındı

Tedavisi tamamlanan martı ve kaplumbağa doğaya salındı

AYDIN HABERLERİ  | 10.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir ay önce vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan martı ve kaplumbağa tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salındı.Kuşadası Kadınlar Denizi’nde oturan Tülin Evre isimli vatandaş, yaklaşık 1 ay önce, yol kenarında kabuğunun üst kısmı parçalanmış bir kara kaplumbağası bularak Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) haber verdi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir ay önce vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan martı ve kaplumbağa tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salındı.
Kuşadası Kadınlar Denizi’nde oturan Tülin Evre isimli vatandaş, yaklaşık 1 ay önce, yol kenarında kabuğunun üst kısmı parçalanmış bir kara kaplumbağası bularak Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) haber verdi. Kabuğu parçalanmış kaplumbağa gönüllü veteriner Nevzat Yıldızlı’ya tedavisinin yapılması için teslim edildi. Kaplumbağa’nın kabuğun parçalanan yerleri özel bir maddeyle yapıştırılarak, gerekli tedavisini yaptırıldı.
Ayrıca, Sahil Güvenlik Kuşadası Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekibi, aldıkları bir ihbarla gemi limanı açığında çırpınan bir martıyı denizden kurtararak EKODOSD yetkililerine teslim etti. Yaralı olan martının gerekli tedavileri yapıldı.
Doğada yaralı olarak bulunan martı ve kaplumbağa tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salındı.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, tedavileri tamamlanan martı ve kaplumbağayı tekrar doğaya salmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “ Kentlerin içinde bile yaban hayatının devam ettiği, mahalle aralarında doğal kalmış alanlarda bu tür canlıların yaşam mücadelesi verdiği görülmektedir. Gerek karasal alanlarda gerekse denizde bazen istenmeyen kazalar da yaşanmaktadır. Yaşanan kazaların hemen hepsinin insan kaynaklı olduğu görülmektedir. Yaşam alanları azalan ve yavaş hareket eden kaplumbağalar, yer değiştirmeleri sırasında süratli geçen araçlar tarafından ezilmekte, kıyı oltacılarla martıların arasında da bazen olta kazası yaşanmaktadır. Bilinçsizce yapılan ve istenmeyen bazı durumlar olsa da , kurumların ve vatandaşların doğaya ve yaban hayatına karşı ilgilerinin ve duyarlılıklarının artması da önemlidir” diye kon uştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Aydın Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:48
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.