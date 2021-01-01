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Tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkına yolcu edildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 01.01.2021 16:09 | Son Güncelleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (AKÜREM), tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkına yolcu edildi.AKÜREM tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 4 adet Ak pelikan, 4 adet yabani ördek (Suna, Yeşilbaş ve 2 Angıt) ve 1 adet leyleği Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Ormanya Doğal Yaşam Parkına yolcu etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (AKÜREM), tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkına yolcu edildi.
AKÜREM tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 4 adet Ak pelikan, 4 adet yabani ördek (Suna, Yeşilbaş ve 2 Angıt) ve 1 adet leyleği Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Ormanya Doğal Yaşam Parkına yolcu etti. Yaban hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonu Ormanya’da devam edecek.
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın ağır kış şartları ve merkezin şu anki kullanım alanı yetersizliğinden dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün de oluru ile Ormanya ile irtibata geçtiklerini söyledi. Kandır şunları söyledi:
"Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya ekibi isteğimizi sevgiyle kabul edip, emanetlerimize sahip çıktılar. İşlerini büyük bir özveri ile gerçekleştiren Ormanya ekibine ve böyle bir doğal yaşam parkını Avrupa’ya kazandırdıkları için Kocaeli Belediyesine teşekkürü bir borç bilirim."

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