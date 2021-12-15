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Tedavisi zor hastalıklar Oxford-GSK Moleküler ve Bilişimsel Tıp Enstitüsü'nde araştırılacak

15.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enstitüde, ileri teknolojiler ve genetik çalışmalardan elde edilen içgörüler ile Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar için geliştirilen yeni ilaçların Ar-Ge başarısının artırılması amaçlanıyor - GSK Üst Yöneticisi Emma Walmsley: - "Yaptığımız her işte olduğu gibi, bu enstitüde de amacımız hastalar için yeni ve daha iyi ilaçlar geliştirmek olacak"

İSTANBUL (AA) - GlaxoSmithKline (GSK), Oxford Üniversitesi iş birliğiyle 30 milyon sterlinlik yatırımla Oxford-GSK Moleküler ve Bilişimsel Tıp Enstitüsü'nü kuruyor.

GSK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, merkezi Oxford Üniversitesi'nde olacak yeni enstitüyle, ileri teknolojiler ve genetik çalışmalardan elde edilen içgörüler ile Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar için geliştirilen yeni ilaçların Ar-Ge başarısının artırılması amaçlanıyor.

İnsan genetiğinden elde edilen bilgileri, fonksiyonel genomik ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojilerle birleştirecek enstitü, GSK tarafından sağlanacak 30 milyon sterlinlik destekle hayata geçirilecek.

Yeni ilaçların nasıl keşfedildiği ve geliştirildiği konusunda sağlık sektörüne öncülük etmesi ve içgörü sağlaması amaçlanan enstitüde, GSK ve Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, başarılı olma olasılığı en yüksek erken Ar-Ge programlarını önceliklendirecek ve bu programlara yanıt verme olasılığı en yüksek hastalarla eşleştirme yapılmasına yardımcı olacak.

Alzheimer, Parkinson, Multipl Skleroz (MS), Frontal Temporal Demans, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) ve ağrı gibi nöro-immünolojik mekanizmalar tarafından yönlendirilen hastalıklar Oxford-GSK Enstitüsü'nün temel araştırma alanları olacak. Enstitü, çok sayıda yeni araştırma grubunu istihdam edecek ve kariyerlerinin başındaki 5 araştırmacıya burs sağlayacak.

- "Amacımız, daha iyi ilaçlar geliştirmek"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmeleri yer alan GSK Üst Yöneticisi (CEO) Emma Walmsley, iki köklü bilim kuruluşunun güçlü yanlarını birleştiren Oxford-GSK Enstitüsü'nün, İngiltere'nin yaşam bilimleri alanındaki özverili çalışmalarını ve tutkusunu örneklediğini bildirdi.

Walmsley, "Yaptığımız her işte olduğu gibi, bu enstitüde de amacımız hastalar için yeni ve daha iyi ilaçlar geliştirmek olacak." ifadesini kullandı.

Oxford Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Louise Richardson ise enstitüde, tedavisi en zor hastalıkların araştırılması için Oxford Üniversitesi ve GSK personelinin omuz omuza çalışarak benzersiz bir ortaklık oluşturacağını aktardı.

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