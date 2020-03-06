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Tedavisini tamamlayıp 27 yıl sonra yürümek istiyor

İZMİR HABERLERİ  | 06.03.2020 11:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 27 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felç kalan ve gördüğü fizik tedavi sonrasında ayağında hareketlenme başlayan Fatma Arslan, tekrar ayağa kalkıp yürüyebilmenin hayalini kuruyor - Arslan: "Robot yardımlı yürüyüş terapi cihazıyla tedavinin 15. gününde sağ bacağımı hareket ettirmeye başladım. İsteğim bu tedavi yönteminin 30 seanstan fazla uygulanması"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Afyonkarahisar'da 27 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik felci geçiren Fatma Arslan, tedavisini tamamlayıp yeniden adım atacağı günün hayalini kuruyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Arslan'ın omuriliği 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında zarar gördü.

Omurilik felci teşhisiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde birçok ameliyat geçiren Arslan, kazanın ardından gördüğü fizik tedavi sayesinde 3 yıl sonra sol ayağını hareket ettirdi.

Yeniden ayağa kalkıp yürüyebilmek için yıllarca mücadele eden Arslan, geçen yıl ekim ayında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan robot yardımlı yürüyüş terapi cihazında tedavi görmeye başladı.

Tedavisinin 15. gününde ayağını yeniden oynatmayı başaran Arslan, hem ailesini hem de doktorlarını sevindirdi.

- "Tedavi 30 seanstan fazla uygulanmalı"

Fatma Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği kazanın ardından 27 yıldan bu yana yatağa bağımlı yaşadığını bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Kazadan 3 yıl sonra sol bacağını hareket ettirmeye başladığında doktorlarının çok şaşırdığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Robot yardımlı yürüyüş terapi cihazıyla tedavinin 15. gününde sağ bacağımı hareket ettirmeyi başladım. Ayağımdaki kaslara his gelmeye başladı. Tedavimin devam etmesini istedim ama Sosyal Güvenlik Kurumunun bu tedaviyi yılda 30 seans karşıladığını öğrendiğimde çok üzüldüm. Parasıyla almak istedim ama ailemin maddi durumu iyi olmadığı için bunu da yapamadım.

Hayattaki en büyük isteğim yeniden ayağa kalkmak. Benim gibi bu durumda olan çok hasta var. En büyük isteğim bu tedavi yönteminin 30 seanstan fazla uygulanması."

Ümmi Arslan da ablasının gördüğü tedavinin ardından ilk adımlarını atmasının ailece kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı.

Tüm gününü ablasının yanında geçirdiğini dile getiren Arslan, "Ablamın tedavi olmasını istiyorum. Onunla yürümeyi ve dışarı çıkmayı çok özledim. Onu ayağa kaldırmak için mücadele ediyoruz ama maddi zorluklar yaşıyoruz. İnanıyorum ki devlet büyüklerimiz sesimizi duyarak bize yardımcı olacaktır." dedi.

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