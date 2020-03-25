YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. "Tedbirlere riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz"

"Tedbirlere riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz"

İZMİR HABERLERİ  | 25.03.2020 13:26 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Tedbirler salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Tedbirler salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır. Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz" dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Türkiye’nin maruz kaldığı virüs tehdidinin bertaraf edilmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğine dikkat çekti.
Kırkpınar, "Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu süreçte en büyük görev hemşehrilerimize düşüyor. Hemşehrilerimizden istirhamımız, Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin bu sürece olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalandığına vurgu yapan Milletvekili Kırkpınar, "Ülkemizin uyguladığı dengeli politikalar, bir yandan özel sektörün üretim gücünü desteklerden, diğer yandan; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerin kamu garantisiyle kesintisiz sürmesini sağlamıştır. Ülke olarak en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirleri de süratle alarak hayata geçirilmiştir. Biz önce ’insan’ diyen, öyle bir medeniyetin ve ’insanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen bir kültürün mensuplarıyız. Özellikle hükümetimiz tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için başlatılan sokağa çıkma yasağına büyüklerimizin hassasiyet göstermesini istirham ediyoruz" dedi.

"Bireyler olarak her birimizin fedakârlıkta bulunma sorumluluğu vardır"
Kırkpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kovid-19 hastalığından en iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Hiç kimse bencilliği veya özensizliği sebebiyle tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru için bireyler olarak her birimizin fedakârlıkta bulunma sorumluluğu vardır. Tedbirler de salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır. Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz. Bu süreçte en çok hassasiyet göstermemiz gereken husus bireysel temizliğimize ve diğer unsurlar, bunun yanında diğer insanlarla olan mesafemize dikkat etmektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimi

Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimi

Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
07:00
Öğle
13:22
İkindi
16:51
Akşam
19:35
Yatsı
20:52

İzmir Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Duru Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Tamer Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Onur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.