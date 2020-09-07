YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Tedbirlere uymayan 48 kişiye ceza kesildi

Tedbirlere uymayan 48 kişiye ceza kesildi

BİLECİK HABERLERİ  | 07.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Ülke genelinde artan Korona virüs (Covit-19) vakaları nedeniyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde virüs denetimleri sıkı bir şekilde devam ederken, tedbirlere uymayan 48 kişiye ceza kesildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü, belediye, ilçe hastanesinde çalışan görevlilerden oluşan korona denetim ekipleri ilçe genelinde tüm esnafları tek tek gezip, hem denetim yaptı, hem de kurallar hakkında bilgi verdi.

Ülke genelinde artan Korona virüs (Covit-19) vakaları nedeniyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde virüs denetimleri sıkı bir şekilde devam ederken, tedbirlere uymayan 48 kişiye ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, belediye, ilçe hastanesinde çalışan görevlilerden oluşan korona denetim ekipleri ilçe genelinde tüm esnafları tek tek gezip, hem denetim yaptı, hem de kurallar hakkında bilgi verdi. Sokakta maskesiz gezen ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar uyaran ekipleri, kurallara uymayan 48 kişiye idari para cezası uygulandı.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, ilçede denetimlerin sıklıkla yapılacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:26
Öğle
13:03
İkindi
16:39
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Atatürk Parkı’nda son durum
Atatürk Parkı’nda son durum
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
"Bozüyük Mercimekli Mantısı" coğrafi işaretli ürün oldu
"Bozüyük Mercimekli Mantısı" coğrafi işaretli ürün oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.