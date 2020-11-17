YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Tedbirlere uymayan berberlere ceza kesildi

Tedbirlere uymayan berberlere ceza kesildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.11.2020 20:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 5 berbere cezai işlem uygulandı.Kocaeli’nin gölcük ilçesinde korona virüs tedbirlereleri kapsamında berberler denetlendi.

Tedbirlere uymayan berberlere ceza kesildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 5 berbere cezai işlem uygulandı.
Kocaeli’nin gölcük ilçesinde korona virüs tedbirlereleri kapsamında berberler denetlendi. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Emniyet Müdürü Zafer Güven, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Çolular’ın da katıldığı denetimlerde polis ve zabıta ekipleri ilçede bulunan 200 berberi tek tek kontrol etti. Gerçekleştirilen uygulamada tek kullanımlık havlu ve önlük bulundurmayan iş yerlerine 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 5 işyerine toplam 15 bin 750 TL para cezası kesildi.
“Berberleri ziyaret edip pandemi kapsamında uymaları gereken hususları kendilerine anlattık. Denetimlerimize emniyet, zabıta, ve Sağlık İlçe Müdürümüz de katıldılar. Berberlerimizin taşıması gereken kuralları kendilerine tekrar hatırlattık. Müşterileri ile nasıl iletişim olacaklarını aktardık” dedi.

Tedbirlere uymayan berberlere ceza kesildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:43
Öğle
12:50
İkindi
15:24
Akşam
17:48
Yatsı
19:11

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Ersin Eczanesi
Basiskele
Filiz Eczanesi
Korfez
Barış Eczanesi
Gebze
Gözde Eczanesi
Derince
Lokman Eczanesi
Gebze
İskele Eczanesi
Dilovasi
Cihan Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.