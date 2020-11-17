Tedbirlere uymayan berberlere ceza kesildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 5 berbere cezai işlem uygulandı.

Kocaeli’nin gölcük ilçesinde korona virüs tedbirlereleri kapsamında berberler denetlendi. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Emniyet Müdürü Zafer Güven, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Çolular’ın da katıldığı denetimlerde polis ve zabıta ekipleri ilçede bulunan 200 berberi tek tek kontrol etti. Gerçekleştirilen uygulamada tek kullanımlık havlu ve önlük bulundurmayan iş yerlerine 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 5 işyerine toplam 15 bin 750 TL para cezası kesildi.

“Berberleri ziyaret edip pandemi kapsamında uymaları gereken hususları kendilerine anlattık. Denetimlerimize emniyet, zabıta, ve Sağlık İlçe Müdürümüz de katıldılar. Berberlerimizin taşıması gereken kuralları kendilerine tekrar hatırlattık. Müşterileri ile nasıl iletişim olacaklarını aktardık” dedi.



