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Tedbirleri hiçe saydılar, kumar oynadılar, cezayı yediler

17.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Tedbirleri hiçe saydılar, kumar oynadılar, cezayı yediler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çilingir yardımı ile girilen iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 39 bin 375 TL, iş yeri sahibine de 49 bin 750 TL olmak üzere toplamda 89 bin 125 TL cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Turan Mahallesi Kıbrıs caddesinde bulunan bir işyerinde kumar oynandığını tespit eden Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çilingir yardımı ile girdiği iş yerinde 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çilingir yardımı ile girilen iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 39 bin 375 TL, iş yeri sahibine de 49 bin 750 TL olmak üzere toplamda 89 bin 125 TL cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Turan Mahallesi Kıbrıs caddesinde bulunan bir işyerinde kumar oynandığını tespit eden Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çilingir yardımı ile girdiği iş yerinde 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Rahat tavırları ile dikkat çeken şahıslara ceza yağdı.
İş yerinde kumar oynamak amacıyla kullanılan çeşitli renklerde 166 adet kumar pulu, 125 adet deste şeklinde iskambil kağıdı ele geçirildi. İşyeri içerisinde kumar oynandığı, alkol sunumu yapıldığı, kapalı alanda sigara içildiği ve Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği iş yerine toplam 49 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. İşyeri içerisinde bulunan 9 şahsa kumar oynamaktan kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince toplam 11 bin 025 TL ve sokağa çıkma kısıtlanmasını ihlal etmekten toplam 28 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi M.T. (51) isimli şahsa Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Tedbirleri hiçe saydılar, kumar oynadılar, cezayı yediler

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