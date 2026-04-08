Tedesco'dan Kayserispor maçında yıldız isme kesik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinden galibiyetle çıkmasına rağmen kadroda radikal bir revizyona gidiyor. Kayserispor deplasmanı öncesi taşları yerinden oynatan İtalyan teknik adamın, takımın banko isimlerinden biri için aldığı "yedek kulübesi" kararı camiada şok etkisi yarattı.

TEDESCO'DAN FORMSUZ YILDIZA KESİK!

Derbi zaferine rağmen sergilenen oyundan tam anlamıyla memnun kalmayan Tedesco, Kayseri deplasmanında rotasyonun ötesinde bir "performans cezası" kesmeye hazırlanıyor. Devre arasında Samsunspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Anthony Musaba'yı Kayserispor karşısında yedeğe çekmeye hazırlanıyor. İtalyan çalıştırıcının sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendireceği gelen bilgiler arasında.

İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR!

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle Beşiktaş derbisinde yer bulamayan İsmail Yüksek'in de kadroda yer alacağı öğrenilirken, ön hatta ise Kerem Aktürkoğlu, Nene, Talisca ve Sidiki Cherif'in oynayacağı bildirildi.